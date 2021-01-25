Otelin 8. katından düşen genç kız hayatını kaybetti

İstanbul'da 17 yaşındaki bir genç kız, kaldığı otelin 8. katından düşerek hayatını kaybetti

Olay İstanbul'un Esenyurt mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre saat 04.00 sıralarında 17 yaşındaki Z.C., 11 katlı otelin 8. katından aşağıya düşerek yaşamını yitirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis de olay yerinde inceleme yaptı.

Genç kızın otelde ikisi kız 4 kişi ile birlikte kaldığı öğrenildi. Polis, 4 kişiyi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Genç kızın cesedi de otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIĞINI SÖYLEYEREK POLİSE BAŞVURMUŞ

Polis olay sırasında otelde bulunan biri kuzeni olduğu öğrenilen 2'si kız 4 kişiyi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Öte yandan hayatını kaybeden genç kızın suç kaydı olduğu tespit edilirken, daha önceden cinsel saldırıya uğradığını söyleyerek polise başvurduğu da ortaya çıktı. Polisin olay hakkındaki soruşturması devam ediyor.



ODADA BULUNANLARIN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından Kıraç polis merkezine götürülen olay anında odada bulunan 4 kişinin polise verdiği ifadelerde, otele eğlenmeye gittiklerini, genç kızın koşarak kendisini balkondan aşağı attığını söyledikleri öğrenildi. Verilen bu ifadeler arasında Z.C.'nin psikolojik sorunları olduğu iddiası da yer aldı.