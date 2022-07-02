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Otelin penceresinden arabanın üzerine düştü!

İstanbul Beyoğlu'nda bir otelde kalan Fransız turist, kaldığı otelin penceresinden aşağıda park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü. Fransız turistin hayatını kaybettiği öğrenildi

Otelin penceresinden arabanın üzerine düştü!
02 Temmuz 2022 Cumartesi 11:32

Olay, dün saat 13.45 sıralarında yaşandı. Turist olarak İstanbul'a gelen Fas asıllı Fransa vatandaşı Salim Saidi (34) Asmalı Mescit Mahallesi'nde bir otele yerleşti. 8'inci katta oda tutan ve odada yalnız kalan Salim Saidi bilinmeyen bir nedenle pencereden park halindeki otomobilin üstüne düştü. Düştüğü otomobilin üstündeki yaralı turisti görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Salim Saidi'yi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Salim Saidi yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti. Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek Salim Saidi'nin odasında ve çevrede olay yeri incelemesi yaptı. Saidi'nin üstüne düştüğü ve ön tarafından ağır hasar alan otel sahibinin otomobili polis ekiplerinin çalışmalarının ardından olay yerinden kaldırıldı. Araştırma başlatan polis ekipleri, düşmenin nedenini belirlemeye çalışıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #beyoğlu #turist #ölüm #arabanın üzerine düştü
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