Oto Ekspertiz Nedir?

İkinci el araç alım ve satımlarında dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de oto ekspertiz hizmetidir. Oto ekspertiz hizmeti alacağınız servisin güvenilir bir servis olması oldukça önemlidir.

İkinci el araç alım ve satımlarında dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de oto ekspertiz hizmetidir. Oto ekspertiz hizmeti alacağınız servisin güvenilir bir servis olması oldukça önemlidir. Oto ekspertiz işlemlerinde aracın geçmişte geçirdiği kazalar sonucunda değişen parçalarına, mekanik aksamda bulunan bozukluklara ve yakın zamanda değiştirtirilmesi gereken parçalara bakılır. Aracın en ince detayına kadar incelendiği oto ekspertiz hizmeti sonrasında sonuçlar detaylı bir şekilde raporlanır ve ilgili iki tarafa iletilir. Aracın kontrolleri sonucunda hazırlanan oto ekspertiz raporunun eksiksiz ve tam bir şekilde hazırlamış olması aracı satın alacak taraf için büyük bir öneme sahiptir. Oto ekspertiz raporunda ulaşılabilecek bilgiler arasında aracın tamir geçmişi, kaza geçmişi, orijinal parçalarının değişip değişmediği ve motor sağlığı gibi önemli bilgiler bulunmaktadır.

Oto Ekspertizde Nelere Bakılır?

İkinci el bir araç satın almadan önce araç hakkında daha detaylı bir bilgi sahibi olmak için oto ekspertiz hizmeti şarttır. Autoking’den alabileceğiniz oto ekspertiz hizmeti sayesinde araç detaylı bir şekilde incelendikten sonra tüm bilgiler eksiksiz bir şekilde raporlanır. Bu rapor sayesinde araç hakkında en ince ayrıntısına kadar bilgi sahibi olmuş olursunuz. İşte oto ekspertiz kontrolleri sırasında aracın kontrol edilen parçaları aşağıdaki gibidir.

-Boya kontrolü

-Mekanik ve motor kontrolü

-Yanal kayma testi

-Dyno testi

-Süspansiyon testi

-Fren testi

-Diagnostik test

-Akü testi

-OBD beyin testi

-Amortisör testi

-Airbag kontrolü

-İç aksam kontrolü

-Tramer sorgulama

Oto Ekspertiz Yaptırırken Nelere Dikkat Edilmeli?

İkinci el araç sahibi olmadan önce yapılması gereken en önemli şeylerden birisi de oto ekspertiz kontrolleridir. Bu oto ekspertiz kontrollerinde de dikkat edilmesi gereken çeşitli unsurlar bulunuyor. Bunlardan en önemlisi aracınızı teslim edeceğiniz servis biriminin güvenilir bir yer olması. Bu sayede aracın tüm sorunları veya eksiklikleri net bir şekilde tespit edilir ve raporlanır. İkinci el araç demek daha önceden kullanılmış bir araç olduğu için geçmişte başına neler geldiğini bilmeyiz. Araç sahipleri nadir de olsa araçlarının kusurlarını örtmek ve masraftan kaçınmak için sizi oto ekspertiz raporunda hileler yapabilecekleri servislere yönlendirmek isteyebilirler. Bundan ötürü araç sahiplerinin tanıdıkları olarak götürmek isteyecekleri oto ekspertiz servislerine gitmeden önce bir kez daha düşünün. Bir diğer konu da oto ekspertiz hizmetini yapacak olan çalışanların alanlarında uzman olmasıdır. Eğer aracınızın kontrolleri oto ekspertiz konusunda yeterince bilgi sahibi olmayan insanlar tarafından gerçekleştirilirse gözden kaçan eksiklikler olabilir. Ayrıca oto ekspertiz kontrolü yapılacak olan ekipmanların güncel, görevini başarılı bir şekilde yerine getiren ve araca uygun olması da oldukça önemlidir. En güvenilir oto ekspertiz hizmeti arıyorsanız gönül rahatlığıyla Auto King Oto Ekspertiz’i tercih edebilirsiniz.