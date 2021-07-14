AHMET KURAL'A HAPİS CEZASI!
AHMET KURAL'A HAPİS CEZASI!
0
ET TÜKETİMİNE DİKKAT!
ET TÜKETİMİNE DİKKAT!
0
OTOSTOPLA 81 İLİ GEZDİ
OTOSTOPLA 81 İLİ GEZDİ
0
TRT YÖNETİMİ DEĞİŞTİ!
TRT YÖNETİMİ DEĞİŞTİ!
0

Otobüs bileti alacaklar dikkat! Bakanlık tarife yayımladı!

Otobüs bileti alacaklar dikkat! Bakanlık tarife yayımladı!
14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:52

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, yolcu bilet ücretlerinde fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla kara yolu yolcu taşımacılığı alanında 3 ay uygulanmak üzere tavan ücret tarifesi belirlendi.

Bakanlık tarafından hazırlanan Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kovid-19 salgınında uygulanan tedbirlerin ve yolcu taşımacılığındaki kısıtlamaların kademeli kaldırılması sonrasında yolcu potansiyelinin ciddi oranda artacağı göz önünde bulundurularak, yolcu bilet ücretlerinde fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla kara yolu yolcu taşımacılığı alanında, 3 ay süreyle uygulanmak üzere tavan ücret tarifesi belirlendi.

Tebliğ, kara yoluyla tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyeti yapmaya yetkili olan Bl ve D1 yetki belgesi sahibi işletmecileri kapsayacak.

Havalimanlarından şehir merkezine yapılan tarifeli yolcu taşımaları kapsam dışında kalacak.

Uygulama süresince yetki belgesi sahipleri, belirlenen tavan ücret tarifesindeki ücretleri uygulayacak.

​​​​​​​Tebliğdeki tavan ücret tarifesi, KDV dahil olarak belirlendi.

Karayoluyla yurt içi yolcu taşımacılığında uygulanacak tavan ücret tarifesi şöyle:


Kaynak: AA
Etiketler; #otobüs #otobüs fiyatları #otobüs bileti #otobüs tavan fiyat
Önceki Haber
Kırmızı et tüketimine dikkat!
Sonraki Haber
Ahmet Kural'a hapis cezası!
Otostopla 81 ili gezdi!
Otostopla 81 ili gezdi!
0
Işık Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Işık Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
İstanbul Rumeli Üniversitesi akademik personel alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi akademik personel alacak
0
Boğaziçi Üniversitesi 25 güvenlik elemanı alacak
Boğaziçi Üniversitesi 25 güvenlik elemanı alacak
0
Sahilde korkunç görüntü! Yürüyüş yapanlar buldu!
Sahilde korkunç görüntü! Yürüyüş yapanlar buldu!
0
Yüzlerce flamingo bu yüzden öldü!
Yüzlerce flamingo bu yüzden öldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.