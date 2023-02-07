Otobüs firması deprem bölgesine gidecekleri 10 liraya taşıdı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler için bölgeye otobüs seferleri devam ediyor. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kimi, depremzedelere yardım etmek için kimi de yakınlarından haber almak için yola çıkıyor

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde dün meydana gelen iki deprem Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Deprem bölgelerine gitmek isteyenler havalimanlarının yanı sıra 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın yolunu tuttu. Otogarda hem yakınlarının yanına gitmek isteyenler, hem de gönüllü olarak depremzedelere yardım etmek için yola çıkanlar vardı. Gönüllüler, yanlarına battaniye, mont, gıda malzemeleri aldıklarını söylerken, yakınları için gidenler de daha hızlı haber almak istediklerini söyledi.

Deprem bölgelerine olan seferlerin birçoğu araçların geri gelmemesi nedeniyle gerçekleştirilemezken, bir otobüs firması da bilet fiyatlarını sembolik olarak 10 lira yaparak yolcu aldı. Otobüs firması işletmecisi Rıdvan Gülgeldi, yardım için gönderilecek malzemeleri de bölgelere ücretsiz ulaştırdıklarını söyledi.

İNSANİ YARDIM ETMEK İÇİN GİDİYORUZ

Gönüllü olarak yola çıkan 24 yaşındaki Mert Cansız, "Şu an Malatya'ya bilet aldık, oradan Kahramanmaraş'a doğru geçmeye çalışacağız. Dünden beri yola çıkmaya çalıştık. Şimdi gitmeye çalışacağız. Orada yakınlarımız yok. Biz insani yardım etmek için gidiyoruz. Elimizden gelen yardımı yapacağız. Kaşkol, bere, mont, içlik soğuğa dair bir sürü şey aldık. Çocuklara vermek için çikolata aldık. Elimizden geleni yardımı yapacağız. Türkiye çok zor bir durumdan geçiyor" dedi.

23 yaşındaki Yunus Emre Altuntaş da, "Malatya'ya gidiyoruz. Depremzedelere elimizden geldiğince yardım etmek için. Hatay, Kahramanmaraş oralara gitmeye çalışacağız. Yanımıza, mont, uyku tulumları, bere, bot her türlü malzeme aldık. Elimizden geldiğince bavul hazırladık, oradakilere teslim edeceğiz. Dün akşamdan beri bilet bulmaya çalışıyoruz. Bilet bulduğumuz için de çok mutluyuz. Biletler 10 liraydı, ucuz yaptılar" ifadelerini kullandı.

HABER ALAMIYORUZ; MECBUR GİDİYORUZ

Ailesi için Hatay'a giden Ayhan Geçman da, "Büyük bir yıkım var, bütün yakınlar orada. Binalar çökmüş. Haber alamıyoruz. Telefonlar kapalı, internet yok. Mecbur gidiyoruz. Hanım, çocuklarımız hepsi orada. Gece haber aldık ama şimdi her taraf kapalı. Dayımın çocukları hepsi enkaz altında kalmış. Hiçbir yere yetişemiyoruz. Yollar kapalı inşallah sağlıkla yetişiriz oraya" dedi.

TERLİKLERLE KAÇMIŞLAR; ÖNCE GİDİP ORADAKİ DURUMU GÖRMEM GEREKİYOR

Hastaneye gitmek için Hatay'dan İstanbul'a gelen, deprem olunca da tekrar Hatay'a gitmek için yola çıkan Sevda Öztürk de, "Orada sevdiklerimiz, yakınlarımız göçük altında kaldı. Hiçbir yardım oraya gitmiyor. Herkesten yardım bekliyoruz. Çok sayıda ölü var, arkadaşlarım, ailemizden de ulaşamadıklarımız var. Benim evim yıkılmış. Şu anda çocuklarım annemlerde kalıyor. Onlar da çadır kurmuşlar. Evden hiçbir şey alamıyoruz. Kaçarken terliklerle kaçmışlar. Çocuklarım da montsuz ceketsiz çıkmışlar. Birkaç tane powerbank aldım. Başka ne yapabilirim bilmiyorum. Biz de zor durumdayız, telaştayız, ağlamaktan bütün gece yatamadık. Aklıma hiçbir şey gelmiyor, önce gidip oradaki durumu görmem gerekiyor. Biz sağ salim yetişebilecek miyiz? Birkaç yerde yollar kapalıö diye konuştu.

VALİZE DOLDURABİLDİĞİM KADAR BATTANİYE ALDIM

Hatay'da üniversite öğrencisi olan ve tatil için İstanbul'a gelen 22 yaşındaki Alper Tali de, gönüllü olarak Hatay'a gitmek için yola çıktı.

Tali, "Cuma günü dönmüştüm. Sonra deprem oldu, üniversitemin gönüllü öğrenciye ihtiyacı olduğunu öğrendim. Öğrendiğim andan beri bir şekilde Hatay'a gitmenin yollarını aradım. İki tane arkadaşım enkaz altında kalmıştı. Kimisi akrabalarını kaybetti. İletişim çok zor gerçekleştiriyor. Hocalarımdan da kayıp olanlar var. Ben valizimle geldim üniversiteden, ona doldurabildiğim kadar battaniye, kazak, içlik falan doldurdum. O şekilde gidiyorum" ifadelerini kullandı.

YARDIMLAR ÜCRETSİZ GÖNDERİLİYOR

Vatandaşların da yardım için getirdikleri eşyaların ücretsiz olarak bölgelere gönderildiğini belirten otobüs firması işletmecisi Rıdvan Gülgeldi de, "Dün bayağı yoğunluk vardı. Normal seferlerimizin dışında en az 10 ek sefer yaptık. Dün Maraş, Antep, Adana, Hatay bölgelerine toplamda ek seferler dahil 20 sefer yapıldı. Bugün de hemen hemen öyle olur diye düşünüyoruz. Genelde yardım olarak battaniye, gıda, mont, ayakkabı gibi yardım eşyaları gönderiyorlar, biz de göndermeye devam edeceğiz inşallah" dedi.