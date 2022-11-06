TARTIŞTIĞI KİŞİYİ OKLA ÖLDÜRDÜ!
TARTIŞTIĞI KİŞİYİ OKLA ÖLDÜRDÜ!
0
DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
0
KENDİSİNİ SOKAN YILANI ISIRDI!
KENDİSİNİ SOKAN YILANI ISIRDI!
0
ÇALIŞANLARIN YARISINI KOVDU
ÇALIŞANLARIN YARISINI KOVDU
0

Otobüs ile TIR çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı

Otobüs ile TIR çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
06 Kasım 2022 Pazar 14:01

Amasya'nın Taşova ilçesinde yolcu otobüsü ile iş makinesi taşıyan tırın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Taşova istikametinden Samsun yönüne giden Mustafa Dursun idaresindeki 60 AAR 502 plakalı Mavi Tur'a ait yolcu otobüsü, Çambükü mevkisinde Rıza Aksoy'un kullandığı iş makinesi taşıyan 05 EH 136 plakalı tırla çarpıştı.

Otobüsteki yolculardan Güler Gümüş kaza yerinde, otobüs sürücüsü Mustafa Dursun ve yolculardan Mehmet Kılıçarslan kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
Yaralanan 8 kişi ise bölgeye sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #amasya #otobüs #kaza #ölüm
Önceki Haber
At arabası taksiler, zamana yenildi!
Sonraki Haber
İzmir'de organ bağışına destek için motosiklet turu yapıldı
MSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit oldu!
MSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit oldu!
0
Bartın'daki faciada ifadeler ortaya çıktı: Sadece oturdum, maaşımı aldım!
Bartın'daki faciada ifadeler ortaya çıktı: Sadece oturdum, maaşımı aldım!
0
100 yaşındaki Fikriye Çarin, Atatürk'le anısını anlattı
100 yaşındaki Fikriye Çarin, Atatürk'le anısını anlattı
0
Koç Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Koç Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi personel alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi personel alacak
0
Bartın'da patlamada yaralanan madenci hayatını kaybetti
Bartın'da patlamada yaralanan madenci hayatını kaybetti
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.