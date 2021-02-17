KORONAYA ETKİSİ YOKMUŞ!
KORONAYA ETKİSİ YOKMUŞ!
0
ÜNLÜ SANATÇILARA HAPİS İSTEMİ
ÜNLÜ SANATÇILARA HAPİS İSTEMİ
0
KAKULENİN FAYDALARI
KAKULENİN FAYDALARI
0
YARALI MARTIYA EVDE BAKIM
YARALI MARTIYA EVDE BAKIM
0

Otobüs kamyona çarptı: 3 ölü, 41 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarptığı kazada, 3 kişi öldü, 41 kişi yaralandı

Otobüs kamyona çarptı: 3 ölü, 41 yaralı
17 Şubat 2021 Çarşamba 09:27

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü, park halindeki un yüklü kamyona çarptı. Kazada, ön kısmı hurdaya dönen otobüsteki 3 yolcu öldü, 41 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 75'inci kilometresinde meydana geldi. Antalya’dan Şanlıurfa’ya giden Özel Diyarbakır firmasına ait Mehmet Cevat Kaya yönetimindeki 06 AIM 10 plakalı yolcu otobüsü, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, yol kenarında park halindeki Yunus Ak'a ait 73 EA 424 plakalı kamyona çarptı. Yolcuların büyük çoğunluğunun uyuduğu sırada olan kazada tam bir can pazarı yaşandı. Kazada, yolculardan Özgür Akbulut, Barış Akbulut ve Reşit Atlıntak yaşamını yitirdi, 41 kişi de yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı yaralıları ambulanslarla Birecik, Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırdı. Ölen 3 kişinin cenazeleri de güvenlik güçlerince yapılan incelemenin ardından otopsi için Birecik Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü. Tedavileri süren 41 kişinin genel sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.

Bu arada, kazada yaralanan otobüs şoförü Mehmet Cevat Kaya'nın ilk ifadesinde yolda gizli buzlanma nedeniyle direksiyon kontrolünü kaybettiğini söylediği belirtildi.

Kaza sırasında yola savrulan unlar ise görevliler tarafından temizlendi. Jandarma ekipleri, kamyon şoförü Yunus Ak'ı ifadesi alınmak üzere Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şanlıurfa #kaza #trafik kazası #ölüm
Önceki Haber
Özel okul için para iadesi kararı
Sonraki Haber
İzmir'deki yağmur nedeniyle mezarlar da çökmüş
Genç doktor 5 sayfa mektup bırakarak intihar etti!
Genç doktor 5 sayfa mektup bırakarak intihar etti!
0
YÖK'ten yüz yüz eğitim kararı!
YÖK'ten yüz yüz eğitim kararı!
0
Haşere ilacı ve mama satın alınacak
Haşere ilacı ve mama satın alınacak
0
Avrasya Üniversitesi 54 kişi alacak
Avrasya Üniversitesi 54 kişi alacak
0
Jandarma sözleşmeli subay alımı
Jandarma sözleşmeli subay alımı
0
Üç kişilik aile evlerinde ölü bulundu!
Üç kişilik aile evlerinde ölü bulundu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.