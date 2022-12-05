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Otobüsle tramvay çarpıştı: Yaralılar var!

Otobüsle tramvay çarpıştı: Yaralılar var!
05 Aralık 2022 Pazartesi 10:02

İstanbul Alibeyköy'de İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı. Kazada 4 kişi ağır olmak üzere 19 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Alibeyköy'de Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Taksim- Cebeci seferi yapan 36T hatlı otobüs, Taksim'den Cebeci'ye gidiyordu. Normal güzergahında ilerleyen otobüs, Namık Kemal Caddesi'nde rayların üstünden geçtiği sırada Alibeyköy Metro İstasyonu istikametinden gelen tramvay ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs park halindeki 2 otomobile ve bir güvenlik kulübesine çarptıktan sonra durabildi.

Tramvayın ikiye böldüğü otobüsün içindeki yaralılara ilk müdahaleyi çevrede bulunanlar yaptı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda, ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulans ile çevre hastanelere sevk edilirken, otobüs içinde sıkışan bir yolcu itfaiyenin çalışmasının ardından çıkartılarak hastaneye gönderildi. Ambulans megafonundan, sık sık "Başka yaralı var mı?" anonsları yapıldı. Ekipler, raydan çıkan tramvay ile hurdaya dönen otobüsün enkazını kaldırma çalışmalarına devam ediyor. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, bir haftadır tramvay hattındaki sinyalizasyonun arızalı olduğu iddia edildi. 

"4'Ü AĞIR 19 YARALI VAR"

Kaza sonrası açıklamalarda bulunan Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, "Şu an itibari ile 19 yaralımız var. 4 tane ağır yaralımız var. Şuan burada yaralı kalmadı. Hepsi hastanelere sevk edildi"  dedi.

"KULÜBEDEN ZOR ÇIKTIK ALLAH KORUDU YANİ"

Sürüklenen otobüsün çarptığı güvenlik kulübeside kıl payı kurtulan Selahattin Şahin, "Biz kulübedeydik, bir anda sesi duyunca deprem oluyor sandık. Baktık, tramvay otobüsü ortadan ikiye bölmüş. Kulübeden zor çıktık Allah korudu yani. Biz dışarı çıktığımızda, otobüs ikiye bölünmüş, arabalar hasarlı ve kulübe devrilmişti. Yaralılar var ölü yok. Biz otoparkta görevliyiz" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #alibeyköy #kaza #tramvay
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