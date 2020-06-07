Otobüslere ameliyathane hijyeni

İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım araçlarında virüs ve bakterilerin yayılmasını önleyecek bir projeyi deneme amaçlı hayata geçirdi. Ameliyathanelerde kullanılan hepa filtreli ve UV ışınlı hava temizleme cihazları dünyada ilk kez İzmir’de üç otobüse monte edildi. Pilot uygulamanın verimli olması halinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü’nün yaklaşık iki yıl önce başlattığı “otobüslerde sürekli hava sterilizasyonuna yönelik proje” koronavirüs salgınıyla mücadele günlerinde hayata geçirildi. Hastanelerde kullanılan UV ışınlı ve hepa filtreli hava temizleme cihazlarının özelliklerine sahip yeni cihazlar İzmirli bir firma tarafından dünyada ilk kez otobüsler için üretildi. Testleri yapılan ve kullanıma hazır olan ilk üç cihaz, ESHOT Genel Müdürlüğü atölyelerinde üç otobüse monte edildi. Özellikle hastane güzergâhlarında hizmet veren ve yolcu yoğunluğu yüksek 302 numaralı Otogar-Konak, 680 numaralı Bozyaka-Lozan Meydanı ve 691 numaralı Gaziemir-Lozan Meydanı hatlarındaki otobüsler, İzmirlilere hizmet vermeye başladı.

Havayı filtreleyecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüs salgınıyla özellikle toplu ulaşım araçlarında hijyenin ve hava değişiminin öneminin çok daha iyi anlaşıldığını vurguladı. Otobüslere monte edilen üç cihazın, temizlenebilir ve değiştirilebilir yüksek etkinlikli filtrelere sahip olduğunu belirten Soyer, “Cihazlar, ortamdaki havayı kendi içinde filtreleyecek ve UV ışınlarıyla da sterilize edecek. Ortamdan çekilen hava, zararlı etkenlerden temizlenerek tekrar ortama verilecek. Bu işlem araçlar çalıştıkça devam edecek. Böylece yolcular sürekli steril ve temiz hava soluyacak” dedi. Cihaz verimliliğinin bilimsel yöntemlerle ölçüleceğini de kaydeden Başkan Soyer, pilot uygulamanın başarılı olması halinde önce otobüslerde ve süreç içinde kentteki diğer toplu ulaşım araçlarında yaygınlaştırılabileceğini de belirtti.

Zararlı maddeler hapsedilecek

Projenin geliştirilmesine iki yıldır aktif destek veren Eşrefpaşa Belediye Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Hüseyin Tarakçı, hastanelerde, ameliyathanelerde yüksek hijyen sağlayan cihazın, otobüslerde kullanımının dünyada bir ilk olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Toplu ulaşım araçları, insanların çok yakın temas ettikleri yerler. Otobüslerde hijyen, Koronavirüs salgını döneminde daha da öncelikli hale geldi. Bir enfekte yolcunun bile toplu ulaşım araçlarına binmesi, insanlarla çok yakın temasta olduğu için sağlıklı insanların da hasta olmasına neden olabiliyor.”

Araç içerisinde küçük damlacıklarla, tozla taşınabilen bakterilerin, virüslerlerin bulunduğunu ve bunların çok rahat havada dolaşarak solunum sistemi hastalığına neden olabildiğini söyleyen Tarakçı, “Burada amaç ortamdaki havanın kalitesini artırmak. Araç içerisinde dolaşan hava, bu cihazın içerisindeki filtrelerden geçecek. Bunun içerisinde toz filtreleri, karbon, polen, hepa filtreler var. Bu filtreler yardımıyla ortamdaki havada bulunan, asılı kalabilecek zararlı maddeler, cihazda hapsedilecek ve temiz havayı dışarı verecek” dedi.

Güvenli yolculuk

Yolculardan Görkem Kurttekin, uygulamanın son derece iyi olduğunu belirterek, kendilerini ne kadar korumaya çalışsalar da toplu taşımada sorunların yaşanabileceğini, bu sistem ile güvenli yolculuk yaptıklarını söyledi. Toplu taşıma kullanan Arif Ersoy da “Kronik rahatsızlıklar bulunuyor. Evden çıkmıyorum ama hastaneye gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. Fakat bu esnada tedirginlik oluşuyor. Bu sistemin olması ile kendimizi güvende hissediyoruz. Dezenfeksiyon işlemleri sadece vatandaşa bırakılmamalı. Keşke bu sistem yaygınlaştırılsa” dedi.