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Otomobil ile pikap çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Karabük'te bir otomobil ile pikap çarpıştı. Kazada 2 kişi ölürken, 6 kişi de yaralandı

Otomobil ile pikap çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
23 Eylül 2021 Perşembe 09:19

Kaza Karabük'ün Eflani-Pınırbaşı yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 65 yaşındaki Yaşar Sancaktar'ın kullandığı otomobil, yine 65 yaşındaki Raşit Koçoğlu'nun kullandığı pikap ile çarpıştı. Kazada Yaşar Sancaktar olay yerinde hayatını kaybederken otomobilde bulunan Yusuf ve Emre Sancaktar (16) ile pikapta bulunan Raşit Koçoğlu ve yanında bulunan Meral Koçoğlu (60), Vural Çiftçi (58), Ekrem (52) ve Nural Güngör (51) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yusuf Sancaktar tüm müdahalelere rağmer kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karabük #karabük kaza #trafik kazası #kaza ölüm
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