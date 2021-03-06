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Otomobil inşaat alanına uçtu: 2 ölü

Bursa’da kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 10 metreden taklalar atarak fabrika inşaat alanına düştü. Kazada sürücü Ercan Aslan (24) ile yanındaki kız arkadaşı Halime Toksun (19), hayatını kaybetti

Otomobil inşaat alanına uçtu: 2 ölü
06 Mart 2021 Cumartesi 08:59

Kaza, saat 00.30 sıralarında İnegöl ilçesi Hamzabey Mahallesi’nde Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de meydana geldi. Ercan Aslan (24) yönetimindeki 16 AFM 146 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp fabrika inşaat alanına girdi. Otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten taklalar atarak yuvarlandı.

Durumu fark eden inşaatın bekçisinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan Ercan Aslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Halime Toksun ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Halime Toksun da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 

Sürücü Ercan Aslan’ın cansız bedeni itfaiye ekiplerince çıkarılarak morga gönderildi. Hurdaya dönen otomobil de vinçle bölgeden kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #kaza #trafik kazası #ölüm
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