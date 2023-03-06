Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Balıkesir-Manisa karayolunda otomobilin aynı yönde ilerleyen kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi öldü 6 kişi yaralandı.

Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
06 Mart 2023 Pazartesi 08:39

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Balıkesir Manisa karayolunda meydana geldi. Balıkesir’den Manisa istikametine ilerleyen Yaşar Akdağ yönetimindeki 09 AHC 579 plakalı kamyona, aynı yönde seyreden Bekir Şevik idaresindeki 10 AEM 682 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazanın ardından diğer sürücüler tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından otomobilde bulunan Hatice Taş (49) ile Hasibe Şevik’in (37) olay yerinde öldüğü belirlendi. Yine otomobilde bulunan Yiğit Selim Ceylan (46), Mehmet Şevik (8), Sevgi Şahan (40), Miray Şevik (2), Ebrar Tenekeci (17) ve sürücü Bekir Şevik de yaralandı. İtfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Balıkesir'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Hasibe Şevik ve Hatice Taş'ın cenazeleri de Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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