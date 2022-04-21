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Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İstanbul Başakşehir'de TIR'a arkadan çarpan otomobilde yolcu koltuğunda bulunan Öykü Koçali hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
21 Nisan 2022 Perşembe 13:46

Başakşehir, Kuzey Marmara Çevre Otoyolu Mahmutbey yönünde saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada, Ozan T.'nin kullandığı 33 AAJ 949 dorse plakalı TIR'a, arkasından gelen 34 BG 605 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin ön kısmı TIR'ın altında sürüklendi. Sürücü ve yan koltuktaki kadın yolcu araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araç içinden çıkartılan Öykü Koçali'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Koçali'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Durumu ağır olan araç sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #başakşehir #kaza #ölüm #trafik kazası #tır kaza
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