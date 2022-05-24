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Otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Bolu'nun Gerede ilçesinde, dinlenme tesisinde park halindeki 2 TIR'a çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı

Otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
24 Mayıs 2022 Salı 16:11

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Gerede-Karabük yolunun Çayören köyü mevkisinde meydana geldi. Dinlenme tesisine giren Şefika Azoğlu yönetimindeki 41 PF 022 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, dinlenme tesisinde park halinde bulunan 2 TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin bir kısmı, TIR'ın altında kaldı. Haber verilmesi üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri kaza yerine geldi. Otomobilde sıkışan 4 kişi, ekiplerce araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Şefika Azoğlu ile kayınvalidesi Emine Azoğlu ve akrabası Hasan Kısmet'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün yaralanan eşi İbrahim Azoğlu ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bolu #kaza #trafik kazası #ölüm
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