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Otomobil TIR'la çarpıştı: 6 aylık evli çift ve bir kişi hayatını kaybetti!

Otomobil TIR'la çarpıştı: 6 aylık evli çift ve bir kişi hayatını kaybetti!
17 Şubat 2022 Perşembe 15:17

Kırklareli'nin Vize ilçesinde TIR'la çarpışan otomobildeki Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Erdoğan Çanakçı (59), sosyolog Melek Kadayıfçı (26) ile eşi Mert Kadayıfçı (29) hayatını kaybetti. Kadayıfçı çiftinin 6 ay önce evlendikleri öğrenildi

Kaza, Vize ilçesine bağlı Sergen köyü yakınlarında meydana geldi. Mert Kadayıfçı'nın kullandığı 39 TM 465 plakalı otomobil ile B.U. yönetimindeki 34 NK 3624 plakalı TIR çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Erdoğan Çanakçı, İlçe Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde sosyolog olarak görev yapan Melek Kadayıfçı ile eşi Mert Kadayıfçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Çanakçı ile çiftin cenazesi, Vize Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü B.U., gözaltına alındı.

VALİDEN TAZİYE MESAJI

Sosyolog Melek Kadayıfçı ile Mert Kadayıfçı'nın geçen yılın ağustos ayında evlendikleri belirtildi. Kazanın ardından mesaj paylaşan Kırklareli Valisi Osman Bilgin "İlimiz vize ilçesindeki görevlerine giderken Sergen köyü yakınlarında geçirdikleri elim trafik kazası sonucu hayatlarını kaybeden Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Erdoğan Çanakçı, Sosyolog Melek Kadayıfçı ile eşi Mert Kadayıfçı'ya Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Ali ve Sosyal Hizmetler camiasına başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kırklareli #vize #kaza #ölüm #trafik kazası
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