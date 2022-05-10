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Otomobil TIR'la çarpıştı: Üniversite personeli öldü!

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) idari personel olarak görev yapan Emsal Gök (38), kullandığı otomobilin TIR’la çarpışması sonucu yaşamını yitirdi. Yaralanan Tır şoförü ise hastaneye kaldırıldı

Otomobil TIR'la çarpıştı: Üniversite personeli öldü!
10 Mayıs 2022 Salı 12:36

Kaza, saat 08.30 sıralarında Burdur- Tefenni kara yolu İl Özel İdaresi önünde meydana geldi. Kavşakta 'U' dönüşü yapmak isteyen Emsal Gök'ün kullandığı 15 AAU 970 plakalı otomobil, aynı yöne giden Hasan Ç. (42) yönetimindeki 01 AAU 36 plakalı TIR'la çarpıştı. TIR, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kazada 2 sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emsal Gök, burada hayatını kaybetti. Hafif yaralanan TIR şoförü Hasan Ç.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. 2 çocuk annesi Emsal Gök'ün MAKÜ Eğitim Fakültesi'nde idari personel olarak görev yaptığı ve işe gitmek için yola çıktığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #burdur #kaza #ölüm #trafik kazası #tır kaza
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