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Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı? Bakan Nebati'den şaşırtan yanıt!

Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı? Bakan Nebati'den şaşırtan yanıt!
04 Ocak 2023 Çarşamba 09:20

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı canlı yayında "Otomobilde ÖTV indirimi yapılacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Bakan Nebati, "Otomobile yönelik ÖTV indirimi yok." derken, sunucunun şaşkınlığı suratına yansıdı.

Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ÖTV matrahında düzenlemeye gidildi. ÖTV limitlerinin artmasıyla bazı araçlarda indirim meydana geldi. Bu gelişme sonrası otomobil almayı düşünenler yeni bir "ÖTV indirimi gelecek mi?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Dün Habertürk canlı yayınında soruları yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye "Otomobilde ÖTV indirimi yapılacak mı?" diye soruldu. Çok net bir şekilde yanıt veren Bakan Nebati, konunun gündemde olmadığını söyledi.


"OTOMOBİLDE ÖTV İNDİRİMİ YOK"

Bakan Nebati, "Otomobile yönelik ÖTV indirimi yok. Anlamıyorum, soruyorlar; araç mı alacaksın diyorum, yok araç alamayacağım diyor, aracın ÖTV'sini ne yapacaksın diyorum. Otomobil piyasası gayet canlı, onlar arzı artırsınlar, kapıya koysunlar, o zaman görelim." dedi. Bakan Nebati'nin bu yanıtı sonrası sunucunun şaşkınlığı da dikkat çekti.

Etiketler; #nebati #ötv #otomobil #haber
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