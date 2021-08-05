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Otomobilden zorla indirildi, başka otomobil çarptı öldü!

Ankara'da, yolun ortasında zorla indirilen kadın, başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Otomobilden zorla indirildi, başka otomobil çarptı öldü!
05 Ağustos 2021 Perşembe 09:18

Olay, saat 00.30 sıralarında Ankara'nın Mamak içlesi Kayaş mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Samsun Yolu üzerinde Kırıkkale yönüne giden siyah renkli lüks otomobil, yolun sol şeridinde durdu. Duran araçtan kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadın zorla indirildi. Kaldırıma geçmek isteyen kadına o esnada Muhammed Doğukan Kildaş yönetimindeki 06 HA 774 plakalı otomobil çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda emniyet ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Muhammed Doğukan Kildaş gözaltına alındı. Aday sürücü olan Kildaş'ın 0.32 promil alkollü çıktığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, emniyet ekiplerinin kadının indiği aracı ve sürücüsünü arama çalışmaları devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #kaza #ölüm #zorla indirma #ankara kaza
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