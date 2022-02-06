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Otomobili uzun namlulu tüfekle taradılar: 2 kişi öldü!

06 Şubat 2022 Pazar 09:00

Şanlıurfa'da hareket halindeki bir otomobile uzun namlulu tüfekle saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırıda otomobilde bulunan 50 yaşındaki Murat Yılmaz ve 24 yaşındaki İbrahim Kızılok hayatını kaybetti. Konuyla ilgili açıklama yapan Valilik, olayın 5 yıl önceki bir cinayetle bağlantısının olabileceğini söyledi

Olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır karayolu üzerindeki Başören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Murat Yılmaz’ın kullandığı 34 BKG 893 plakalı otomobile Şanlıurfa yönüne ilerlerken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce uzun namlulu tüfekle ateş açıldı. Saldırıda otomobil sürücüsü Murat Yılmaz ile yanında bulunan İbrahim Kızılok hayatını kaybetti. Saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişiler olayın ardından kaçtıkları plakasız otomobil ile kaza yaptı. Kaza sonrası otomobili bırakan şüpheliler kaçtı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen ekiplerin incelemesinin ardından Yılmaz ve Kızılok'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Şanlıurfa Valiliği'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, olayın 5 yıl önce işlenen bir cinayetle bağlantılı olduğunun değerlendirildiği belirtilerek şöyle denildi:

"5 Şubat 2022 tarihinde saat 21.00 sıralarında ilimiz Karaköprü ilçesinde Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda seyir halindeki araca, başka bir araçtan silahla açılan ateş sonucu iki (2) vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yapılan ilk incelemede; bu olayın İlimiz Siverek ilçesinde 2017 yılında V.U. adlı bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği cinayet ile bağlantılı olduğu değerlendirilmektedir. Meydana gelen olaya ilişkin adli makamlarca soruşturma başlatılmış olup, fail/faillerin yakalanmasına yönelik Emniyet ve Jandarma birimlerince bölgede çok yönlü çalışma başlatılmıştır."


Kaynak: AA
Etiketler; #şanlıurfa #saldırı #ölüm #cinayet #tüfekle saldırı
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