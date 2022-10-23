Otomobilin çarptığı skuterde bulunan iki genç öldü!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli skuterdeki lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan (18) hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Portakal Çiçeği Caddesi'nde meydana geldi. Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan, dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli skutere bindi. Balcı'nın kullandığı skuteri, süratli olduğu iddia edilen Can G.'nin idaresindeki 07 BBS 63 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Balcı ve Kayahan, yola fırladı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan 2 arkadaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Balcı ile Kayahan'ın çocukluk arkadaşı oldukları, Balcı'nın kız arkadaşını evine götürmeye gittiği öğrenildi. Bu arada otomobil sürücüsü Can G. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

CENAZELERİ MORGDAN ALINDI

Otomobilin skutere çarpması sonucu hayatını kaybeden Mahmut Yağız Balcı ve Ada Kayahan'ın cenazelerini teslim almaya aileleri ve arkadaşları geldi. Balcı ve Kayahan'ın yakınları Antalya Adli Tıp Kurumu morgu önünde uzun süre gözyaşı döktü. Cenazelerin araca yüklendiği sırada Mahmut Yağız'ın annesi Ela Balcı, güçlükle ayakta durabildi. Kayahan'ın cenazesi defnedilmek üzere Manavgat ilçesi Ahmetler Mahallesi'ne, Balcı'nın cenazesi ise Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.



