Otomobilini park ederken öldürüldü!

Gaziantep'te, İmdat Güçer (23) aracını park ederken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Olay, dün akşam saatlerinde Karaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. İmdat Güçer, otomobilini yol kenarına park ettiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla, bölgeye gelen ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Güçer, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Güçer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Güçer'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.