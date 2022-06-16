MHP ARTIK BU İLDE YOK!
MHP ARTIK BU İLDE YOK!
0
O ÜRÜNLERİ TOPLUYORLAR ÇÜNKÜ...
O ÜRÜNLERİ TOPLUYORLAR ÇÜNKÜ...
0
DENİZ AKKAYA'YA 10 YIL HAPİS İSTEMİ
DENİZ AKKAYA'YA 10 YIL HAPİS İSTEMİ
0
GAZETECİLERDEN CAN YAMAN'A TEPKİ
GAZETECİLERDEN CAN YAMAN'A TEPKİ
0

Otopark yönetmeliğinde değişiklik!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın otopark yönetmeliğinde yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandı

Otopark yönetmeliğinde değişiklik!
16 Haziran 2022 Perşembe 11:36

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, otopark yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikte mesafe kuralını değiştiren bakanlık, teknik gerekçelerle parselinde otopark yapılamayan yapılarda parsel dışı otopark yeri için azami mesafede geçerli 1000 metre kuralını, iz düşümü olarak 1500 metreye, yürüme mesafesi olarak ise 2 bin metreye çıkardı. Böylece daha geniş alandan otopark temin edilebilmesi sayesinde otopark yapılma imkanları artmış oldu.

OTOPARK YAPIMI KOLAYLAŞACAK

Ayrıca otopark bedeli alındıktan sonra 3 yıl içinde bölge otoparkı yapılma kuralı da 5 yıla çıkarıldı. Belediyelere kolaylık sağlandı. Ödemede kolaylığı sağlamak için de değişikliğe giden bakanlık bölge otoparkı için alından yüzde 25'lik ilk ödeme haricindeki kalan yüzde 75'lik bedelin ödenme süresini iskan tarihini geçmemek kaydıyla 18 aydan 36 aya çıkardı. 250 metrekareden küçük parsellerdeki riskli yapıların yerine yapılacak yapılar için yüzde 25'lik bölge otoparkı bedeli alınması ve bölge otoparkları yapılıncaya kadar idaresince geçici yolüstü geçici parklanma yöntemiyle iskan verilebilmesi kuralı da 1 Temmuz 2023 tarihine kadar 350 metrekareye kadar genişletilebilecek. Bu sayede dönüşümde küçük parsellerde otopark yapımı daha da kolaylaşmış olacak. Dükkan ve mağaza kullanımlarında ise her 40 metrekare yerine her 50 metrekare için 1 otopark düzenlenecek. Sit alanlarında belediyelere bu miktarı 60 metrekareye kadar çıkarabilme yetkisi de verilerek sit alanlarındaki ruhsat işlemlerinde de kolaylık sağlanacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #otopark #otopark yönetmeliği #resmi gazete
Önceki Haber
Bodrum'da İrlandalı turist arttı, Ukraynalı turist sayısı düştü!
Sonraki Haber
Hayatları deniz kenarında kurdukları kulübede balık avlayarak geçiyor
Pençe-Kilit operasyonundan yine şehit haberi geldi!
Pençe-Kilit operasyonundan yine şehit haberi geldi!
0
İstanbul'da Afganistanlılar, Pakistanlılar'ı rehin aldı!
İstanbul'da Afganistanlılar, Pakistanlılar'ı rehin aldı!
0
Boğaziçi Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
0
Gelir İdaresi Başkanlığı 650 kişi alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 650 kişi alacak
0
Evde çıkan yangında liseli genç hayatını kaybetti!
Evde çıkan yangında liseli genç hayatını kaybetti!
0
Uçakta tek başına yolculuk yaptı
Uçakta tek başına yolculuk yaptı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.