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Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü'nce, otoyol ve köprü geçişlerinde Otomatik Geçiş Sistemi'nin (OGS) kaldırılarak, ücretlerin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsilatına devam edileceği açıklandı

Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı
14 Şubat 2022 Pazartesi 14:53

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin OGS ve HGS olmak üzere iki ayrı sistem üzerinden tahsil edildiği hatırlatıldı. İki sistemin, otoyol kullanıcıları yönünden gişelerden geçişlerde karışıklığa neden olduğu belirtilerek, "İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına, 31 Mart 2022 tarihinden itibaren OGS kaldırılarak, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin HGS üzerinden tahsilatına devam edilecektir. OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemler alınacak olup, OGS etiketi olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek ve hesapları HGS hesaplarına dönüştürülecektir. Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcılar otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabilecek ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ogs #hgs #ogs kaldırıldı
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