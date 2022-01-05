ÖTV arttı içkilere büyük zam geldi!

Sigaranın ardından içkilere de ÖTV zammı yansımaya başladı. Paylaşılan ilk listede yüksek alkollü içeceklere yüzde 40’tan başlayan oranlarda zam geldi.

Yeni yıl ile birlikte sigaraya gelen büyük ÖTV zammının ardından içkilere de zam gelmeye başladı. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, yeni listelerden birini paylaşarak zamların yüzde 40’ın üzerinde olduğunu ifade etti.

2022 Ocak ayında 6 aylık enflasyon verileri dikkate alınarak sigara fiyatlarına Özel Tüketim Vergisi ÖTV zammı yapıldı. Zam 4 Ocak itibariyle raflara yansıdı. Sigarada paket başına 3 ile 5 TL arasında değişen zamlar, tüketiciye yansıtıldı.

Bugün ise içkilere zam gelmeye başladığı bildirildi. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş tarafından Twitter’da bir firmanın yenilediği zamlı liste paylaşıldı. Listeye göre yüksek alkollü içeceklere yüzde 40-45 oranlarında zamlar yapıldı.