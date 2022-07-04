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Özdağ'ın sözleri olay oldu! İçişleri Bakanlığı suç duyurusunda bulunacak!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir toplantıda muhabirin yönelttiği "Sığınmacıların Türkiye'ye oluşturabilecekleri en büyük tehdit nedir?" sorusuna "İç savaş, yüzde 99 değil yüzde 100 iç savaş çıkacak" yanıtını verdi. Konu ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi

Özdağ'ın sözleri olay oldu! İçişleri Bakanlığı suç duyurusunda bulunacak!
04 Temmuz 2022 Pazartesi 14:40

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Aydın İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Bir muhabirin "Sığınmacıların Türkiye'ye oluşturabilecekleri en büyük tehdit nedir?" sorusuna Özdağ net bir şekilde "İç savaş" yanıtını verdi. Sığınmacıların ekonomik maliyetinin 100 milyar doları aştığını ve sokakların güvensizleştiğini belirten Özdağ, "Yüzde 99 değil yüzde 100 iç savaş çıkacak" diye konuştu.

BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Ümit Özdağ'ın "İç savaş" çıkışı özellikle sosyal medyada büyük tartışma yaratırken, İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı da son dönemde Bakan Süleyman Soylu ile yaşadığı tartışmalarla gündemde olan Özdağ'ın sözlerine tepki gösterdi.

'Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklamada Özdağ'ın iç savaş çıkacağı iddiası ile ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını duyuran Çataklı şu ifadeleri kullandı; "Bunun çok açık iç savaş kışkırtıcılığı olduğunu düşünüyoruz. Ve bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Suriyelilerin ülkelerine bayram iznine gidip geri dönüşü söz konusu değil."

Etiketler; #zafer partisi #ümit özdağ #iç savaş #suç duyurusu
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