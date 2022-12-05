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Özge Ulusoy'un acı günü! Babası feci kazada hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un acı günü. Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy, yolun karşısına geçmek isterken bir arabanın çarpması ile hayatını kaybetti

Özge Ulusoy'un acı günü! Babası feci kazada hayatını kaybetti
05 Aralık 2022 Pazartesi 09:55

Oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy (73), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi. Elif N. yönetimindeki 06 DV 2053 plakalı cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen emekli albay Haydar Ulusoy'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un emekli olduktan sonra avukatlık yaptığı öğrenildi. Ulusoy'un cenazesinin, bugün saat 11.00'de Çankaya Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi. Kazada herhangi bir yara almayan Elif N.'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #özge ulusoy #haydar ulusoy #ölüm
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