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Özgecan Aslan vahşice katledileli 7 yıl oldu!

11 Şubat 2022 Cuma 09:20

2015 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde evine gitmek için bindiği minibüste katledilen Özgecan Aslan'ın ölümünden bu yana 7 yıl geçti. Ailesi kızlarının yasını tutmaya devam ediyor


Tarsus'ta 11 Şubat 2015'te henüz 19 yaşındayken öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın acılı ailesi kızlarının yasını tutmaya devam ediyor. Kızlarının ölüm yıldönümü nedeniyle İzmir'den Mersin'e gelen Songül ve Mehmet Aslan çifti, bugün yapacakları mezar ziyareti öncesinde gazetecilerle bir araya geldi. Kızı Özgecan'ın acısının 7 yıldır dinmediğini dile getiren Mehmet Aslan, "Kızımızı düşünmediğimiz, anmadığımız bir an yok. Ne zaman sokağa çıksak, evde sohbet etsek, televizyon izlesek, ne zaman bir genç kız görsek, evlenen bir çift görsek hep Özge aklımıza geliyor. Özgecan gibi öldürülen, katledilen kadınlarımızın maalesef gelecekleri çalındı. Kadınların geleceklerinin çalınması, katledilmesi, şiddete maruz kalması demek; çocukların büyüyememesi, sevginin, şefkatin, hoşgörünün katledilmesi demek. Kadının yok edilmesi demek, ülkenin geleceğinin yok edilmesi demek. Maalesef bu zor zamanların üstüne bir de kadın şiddetinden dolayı çekilen acılar, sıkıntılar bu yükü katmerli hale getirmiştir" dedi.

Özgecan Aslan, ölüm yıl dönümü dolayısıyla bugün saat 12.00'de Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki melek figürlü anıt mezarında anılacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #özgecan aslan #mersin #ölüm #kadın cinayeti
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