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Özgür Demirtaş'ı sinirlendiren tweet!

"Şakkadanak" çıkışıyla bilinen ekonomist Necmettin Batıral, CHP'nin vizyon belgesiyle ilgili FETÖ imasında bulundu. Batırel'e yanıt ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan geldi

Özgür Demirtaş'ı sinirlendiren tweet!
04 Aralık 2022 Pazar 09:51

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "3 Aralık'ı bekleyin" sözleriyle duyurduğu "İkinci Yüzyıla Çağrı" başlıklı toplantı İstanbul'da gerçekleştirildi. Kılıçdaroğlu programda partisinin vizyon belgesini açıkladı. Programla ilgili "Şakkadanak" çıkışıyla bilinin ekonomist Necmettin Batırel'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN TEPKİ

Batırel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Kılıçdaroğlu'nun vizyon belgesini FETÖ'nün övdüğü ermeni Daron Acemoğlu hazırlamış kan çekmiştir" ifadelerini kullandı. Batırel'e tepki ise bir dönem beraber televizyonlara çıktığı ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan geldi.

Batırel'e yine sosyal medya üzerinden yanıt veren Demirtaş, yaptığı paylaşımda, "Bi de bu. Necmettin bey yaşınıza saygımdan ve sizinle çıktığım TV yayınından ötürü şahsınıza yapılan saldırılardan rahatsız olduğum için ses çıkarmayayım diyorum ama YETER. Prof Dr. Daron Acemoğlu TC vatandaşıdır. Daron'un ayakkabısının bağcığı olamazsınız. Feci sinirlendim" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #özgür demirtaş #necmettin batıral #chp
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