Öztrak: Beyaz Saray'a arka kapıdan girenlerden olmadık, olmayız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bize 'IMF ile pazarlık yaptı' demiş. Bizi kendisiyle karıştırmış. Biz, Dünya Ekonomik Forumu Toplantısı kisvesi altında muhalefetteyken Beyaz Saray'a arka kapıdan girenlerden olmadık, olmayız. Sermayesini verdiğimiz, Türkiye'nin ortağı olduğu Uluslararası Para Fonu'yla, kendisine verilen muhalefeti de dinleme görevi çerçevesinde, gizli saklı değil alenen görüşürüz. Görüştük" dedi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından Genel Merkez'de basın toplantısı düzenledi. Öztrak, seçimlere 26 gün kaldığını söyleyerek, "Milletimizin, Cumhuriyetimizi gerçek bir demokrasiyle taçlandırmasına 26 gün kaldı. Bundan bir asır önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yedi düvele kafa tutan, Emperyalizme karşı, ebedi Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, tarihin gördüğü en muhteşem zaferlerden birini kazanan, cumhuriyetimizi kuran aziz milletimiz, 14 Mayıs'ta yeni bir tarih yazacak. Kopkoyu bir istibdada dönüşen bu ucube rejimi, demokratik yollarla sandıkta evine gönderecek. 'Saray Hükümeti'nin görevde durduğu her dakika milletin aleyhine işliyor. O koltuklarda oturdukları her dakikada, milletimizin sırtına yeni yükler yükleniyor. Ve milletimiz kendini unutan, halini görmeyen, sesini duymayan, beyin ölümü gerçekleşmiş şahsım hükümetinin tasdiknamesini sandıkta eline tutuşturmak için; Millet İttifakı'nın adayı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu ülkenin Cumhurbaşkanı seçmek, Cumhuriyet Halk Partisi'ni de birinci parti yapmak için artık gün sayıyor" ifadelerini kullandı.

'21 YILLIK BİR HÜKÜMETTEN BEKLENEN YAPTIKLARIYLA KONUŞMASIDIR'

"21 yıllık bir hükümetten beklenen, yaptıklarıyla konuşmasıdır" diyen Öztrak, "Hükümetlerin başarısı, öncelikle, iş arayan vatandaşlarına ne kadar iş bulabildiğiyle ölçülür. Şubat ayı verilerine göre ülkemizde gerçek işsiz sayısı bir yılda 948 bin kişi arttı, 8 milyon 941 bin kişiye ulaştı. Bu sayı, dünya üzerindeki 98 ülkenin nüfusundan fazla. İşsizlik oranında dünyadaki rakiplerimizin arasında Surinam, Tanzanya, Belize var. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 10. Oysa sarayın kibirlisi ve onun beceriksiz kadroları işsizliği bu yıl yüzde 5'e, yani gerçekleşenin yarısına düşürme sözü vermişlerdi. Bunu devletin planlarına da 'hedef' diye yazmışlardı. Tutturamadılar. Milletimize verdikleri sözü tutmadılar. Milletimizi işsizliğe ezdirdiler. Bu ülkede; çalışmayan yoksul, ama çalışan da yoksul. Ülkede çalışanların yarısından fazlası asgari ücretle ya da civarında bir ücret karşılığında, gece gündüz çalışıyor. Pahalılık o kadar fazla ki, asgari ücret bir ay bile dayanamıyor, Açlık sınırının altına düşüyor. Sarayın kibirlisi, 'Faiz sebep, enflasyon netice' dedi, paramızı pul etti. Hayat pahalılığı aldı başını gitti" diye konuştu.

'EMEKLİNİN BAYRAM İKRAMİYESİYLE 1 TANE BİLE ÇEYREK ALINAMIYOR'

Öztrak, son zamanlarda gündemde olan soğan ve kıyma fiyatlarına değinerek, "Soğanın kilosu 30 lira oldu. Kıymanın kilosu 300 lirayı geçti. Millet eti bırakın tenceresinde, rüyasında bile görmez oldu. Mutfak yangın yeri. Millet için artık 'gezmek', en ucuz meyve sebzeyi bulmak için market market, pazar pazar gezmek oldu. Ramazan geçiyor, millette iftarı, sahuru düşünecek hal kalmadı. Ramazan pidesi, güllaç, iftar için bir hurma, artık milletimize lüks oldu. Erdoğan, hem mutfakları ateşe verdi, hem de gençlerimizin, orta direğin bir ev, bir araba umutlarını soldurdu. Emeklinin, bayramdan bayrama aldığı ikramiye de bu beceriksizlerin elinde pul oldu. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun zoruyla, verdikleri 1000 lira bayram ikramiyesiyle ilk çıktığında 3 çeyrek altın alınıyordu. Bugün emeklinin bayram ikramiyesiyle 1 tane bile çeyrek alınamıyor. Saray, enflasyonu yaptıklarıyla bile isteye yüzde 19'dan yüzde 80'lere fırlattı. Dar gelirli vatandaşlarımızı ezim ezim ezdi. Milleti enflasyon canavarının dişlerinin arasına bile isteye attı. Şimdi aynı Erdoğan çıkmış 'Hayat pahalılığını biz çözeceğiz' diyor. Öyle çok uzaklara gitmeye gerek yok. Saray'ın Nebati Bakanı kısa süre önce, bu seçime 'Tek haneli enflasyonla' gideceğimizi söylüyordu. An itibariyle enflasyon yüzde 50'nin üstünde. Millet bunların nesine inansın? Millete verdikleri sözleri tutmayanlara, artık milletin güveni kalmamıştır, yatırımcıların güveni kalmamıştır. Ve güven ruh gibidir terk ettiği bedene asla geri dönmez. Sorunun sebebi olanlar da çözümün adresi olamaz. 'Tıpkı bayrak gibi, marş gibi ülkemizin gücünü simgeleyen' Türk liramızın değeri, Merkez Bankası’nın arka kapısından satılan milyarlarca dolara rağmen her gün yeni bir dip görür oldu. Bankalarda dolar kuru 20 lirayı geçti. Bankaların piyasadan döviz almasına sınır getirildi" diye konuştu.

'538 MİLYAR 574 MİLYON DOLARI VATANDAŞIN CEBİNDEN ALIP FAİZ LOBİLERİNİN CEBİNE KOYAN KİM?'

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'IMF'den borç alacak' eleştirilerine yanıt veren Öztrak, "Madem 'tefecilerden', madem 'faiz lobilerinden' bahsedeceğiz o zaman devletin resmi verileriyle soralım. Görevde olduğu 21 yılda, bütçeden 537 milyar 574 milyon doları vatandaşın cebinden alıp faiz lobilerinin, tefecilerin cebine koyan kim? Vatandaşın cebinden faiz lobilerinin kasasına hortum döşeyen, her ay 2 milyar 212 milyon doları, her gün 72 milyon 743 bin doları, her saat 3 milyon 30 bin 974 doları faiz lobilerine aktaran kim? Siz önce bu soruların yanıtını vereceksiniz, ancak ondan sonra meydanlarda millete nutuk çekeceksiniz. Bir de, bize 'IMF ile pazarlık yaptı' demiş. Bizi kendisiyle karıştırmış. Biz, Dünya Ekonomik Forumu Toplantısı kisvesi altında muhalefetteyken Beyaz Saray'a arka kapıdan girenlerden olmadık, olmayız. Sermayesini verdiğimiz, Türkiye’nin ortağı olduğu Uluslararası Para Fonu'yla, kendisine verilen muhalefeti de dinleme görevi çerçevesinde, gizli saklı değil alenen görüşürüz. Görüştük. Biz ülkemizi ekonomik krize sokmayız, krizden çıkarırız. Ülkemizi IMF kapısından kurtaran 'Türkiye'nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı'nı yazan ve uygulayan ekipteki Hazine Müsteşarı olarak söylüyorum. Şimdi Erdoğan yeniden IMF kapısına gitmekten bahsediyorsa, bunun sorumlusu 21 yıldır ülkeyi yönetendir. Ülkeyi IMF kapısına hızla yaklaştıran, ekonomimizi buhrana sokan Erdoğan'dır" değerlendirmesinde bulundu.

'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SALDIRI DÜZENLEDİĞİ TEK GENEL BAŞKAN KILIÇDAROĞLU'DUR'

Terör örgütü PKK mensuplarınca 2016 yılında Artvin'de Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya değinen Öztrak, "Hain terör örgütünün saldırı düzenlediği tek genel başkan olan Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun adını terörle yan yana getirmeye kalkıyor. Herkes haddini bilecek. Kuva-yi Milliye'den, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden neşet eden Türkiye'nin kurucu partisinin genel başkanının adını terörle yan yana anmak kimsenin hakkı da, haddi de değildir. Hele; Oslo'da, teröristle aynı masaya oturanların, terör elebaşına 'Sayın', şehide 'kelle' diyenlerin oy için terör elebaşının kardeşini devletin televizyonuna çıkaranların Gaffar Müdür’ün katillerine, Konca Kuriş’i domuz bağıyla boğanlara terörist diyemeyenlerle iş tutanların bize söyleyebilecek hiçbir sözü yoktur" dedi.

'MİLLETİMİZE SÖZ; ÜLKEMİZİN HER KÖŞESİNE YİNE BAHARLAR GELECEK'

Parti Sözcüsü Öztrak, açıklamalarının devamında şunları dile getirdi:

"Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Bilhassa kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyet'in partisiyiz. Yokluklar içinde olsa bile vatan ve hürriyet aşkıyla dünyaya kafa tutan bu onurlu halkın partisiyiz. 'Umutsuz durumlar yoktur, Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz. Dünyada eşine az rastlanır bir asrı aşkın mazisiyle, atasının bıraktığı onurlu mirasa sahip çıkan, genç fidanlarıyla büyüyen asırlık çınarız. Ve şimdi Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, Millet İttifakı'ndaki ortaklarımızla birlikte ayrılıklarımızı bir köşeye koyduk. Omuz omuza verdik. Umudu da yeniden yeşertmek için geliyoruz. 13'üncü Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Milletimizi önce feraha çıkaracak, sonra da refaha kavuşturacak. 13'üncü Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacak; ülkemize yatırım yağacak. İnsana yakışır iş ve aş olacak, sofralarımıza Halil İbrahim bereketi gelecek, ülkemizin çalınan neşesi, insanlarımızın çalınan gülümsemesi geri gelecek, dışarı giden gençlerimiz ülkesine geri gelecek. Ne diyor Pablo Neruda; 'Tüm çiçekleri koparabilirsiniz, ama baharın gelişini engelleyemezsiniz.' 15 Mayıs sabahı, milletimize verdikleri sözleri unutanlar gidecek, sözünü tutacak olanlar gelecek. Milletimize söz; 'Ülkemizin her köşesine yine baharlar gelecek."