Pakdemirli'den uçak tartışmalarına yanıt!

Ülkemizi esir alan yangınlarla ilgili son durumu paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli "Şu anda aktif olan yangınlarda iyiye gidiş var, 57 nokta kontrol altına alındı." ifadelerini kullandı

Sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte kameraların karşısına geçen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şu şekilde:

"Şu anda aktif olan tüm yangınlarımızda iyiye doğru bir gidiş var. 'Kontrol altında' demediğimiz sürece yangınlarla ilgilenmeye ve açıklama yapmaya devam ediyoruz. Bugün sabah itibarıyla birkaç yangınımızla ilgili kontrol altına almayı umuyorduk ancak şu anda iyiye gitmekle beraber bunlar için de kontrol altına alındı diyemiyoruz.

3 uçak, 9 İHA, insansız helikopter, 1 su tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve 4 bin personelle yangınla mücadele ediyoruz. Marmaris'teki yangında ufak hasarlar var. Yerleşim yerlerini tehdit etmiyor, denize doğru ilerleyen bir yangın var.

İMAR SÖYLENTİLERİNE YANIT

Yangınlardan hemen sonra veya yangınlar sürerken bunları istismar etmek maksadıyla 'imara açılma' söylemleri her zaman konuşuluyor. Anayasanın 169'uncu maddesi, 'orman alanları daraltılamaz, imara konu edilemez.' Bunlarla ilgili istisnalar vardır. İstisnalar devlet kurumlarınadır. Turizmle ilgili istisnalar vardır. Turizmle ilgili bir tesis yapılacaksa bunun şekil ve şartları bellidir. Ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur. Bu konuyu da rica ediyorum istismar etmeyelim.

Bu bölgede maalesef telef olan hayvanlarımız var. Bunların imhasının yapılması gerekiyor. Bir yandan TARSİM Genel Müdürümüz bölgede. 1300 seramız, 1600 hayvanımız sigortalı. Burada zarar gören vatandaşlarımızın borçlarına erteleme sağlıyor olacağız. Sadece ağaçları kaybetmiyoruz. Yaban hayatında da kayıplarımız var. Şu an elimde daha güncel olan tarımsal hasralar var. 22 sera, 650 dekar, bunlar muz serası. 15 tane sebze seramız var. O da 120 dekar. 320 büyükbaş, 3 bin küçükbaş, 15 bin dekar ağaçlık alan kaybı ve 360 kovan kaybımız var.

Zarar gören vatandaşlarımızın Bağkur, SGK, ziraat, Tarım Kredi ve TARSİM borçlarının, kredi borçlarının ertelenmesini sağlıyor olacağız.

UÇAK TARTIŞMALARINA YANIT

THK ile problemimiz de yok, olmaz da. Elindeki uçakla ilgili problem. Uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans verecek kapasitede değil. Hala antikacı dükkanı gibi 1960'lardan kalan uçakları kullanalım deniliyor. 2 senedir son teknoloji, çok daha verimli uçakları kullandık. Bir insan şunu demeli, 27 helikopteriniz vardı, 39 helikopteriniz var. Önemli olan neyi uçurduğumuz değil, yere ne kadar su attığımız önemli. Şu anda kullandığımız Rus uçakları ve helikopterlerin ötesinde başka bir şey yok. Envantere uçak alımıyla ilgili çalışmalara başladık"

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: YARIN KISMİ YARDIM ÖDEMELERİ BAŞLATILIYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, yangın hasar tespit çalışmalarına devam ettiklerini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için birimler kurduk. Yangından 42 mahalle etkilendi, 27 mahalle boşaltıldı. Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza kısmi ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz. Ziraat Bankası cumartesi günü bu amaçla açık olacak. Yangın sonrası hangi adımları atacağımızı kararlaştırmak için saha tespiti çalışmalarımız sürüyor. Giden canlar geri gelmez, vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını temin edeceğiz. Nakdi yardım yapmak isteyenler valiliğimizle temasa geçebilirler. Kurumlarımızdan da ilk yardımlar gelmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanlığımız 8,5 milyon aktardı, Aile Bakanlığımız 5 milyon ama bu bütçeyi çok daha artırabileceklerini söylediler. AFAD'ımız da bir 5 milyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da 5 milyon, toplamda 23,5 milyon kurumlarımızdan para aktarılmaya başlandı."

BAKAN KURUM: HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINI YAPMAYA BAŞLADIK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, "Çok büyük bir travma var. Tüm kurumlarımız bir seferberlik ruhuyla mahalle mahalle yangın alanlarını geziyoruz. Vatandaşlarımızın hasar tespitlerini yapıyoruz. Yangın söndürme işleminin bitmesiyle alanlara gireceğiz ve hasar tespit çalışmalarını yürüteceğiz. Manavgat'ın batı ve doğusunda hasar oluştu. Doğu kısmında hasar gören 300 yapı tespit ettik. Batısında ise 2 bin yapı var. Toplamda 2 bin 300 yapının etkilendiğini düşünüyoruz. Şu ana kadar 252 bina incelendi. Acilen yıkılacak toplam 126 bağımsız bölüm tespit ettik. Konutlarımızın inşasını 1 ay içinde başlatıp, 1 yıl içinde teslim edeceğiz. Çalışmaları yürütüyoruz. Yangında 2 kamu binamız etkilendi. Biri camimiz az hasarlı, bir okulumuz ağır hasarlı olarak tespit edildi. Orman müdürlüğümüzün bir binası hasarlı. Marmaris'te kısmen bir otelimizin peyzajında etkilenme var. Osmaniye'de de 4 köyümü boşalttık. Merkezde 30 yapı hasarlı. Aydın'da 6 köyde bin 605 hanemizi boşalttık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise "Ulaştırma ve haberleşme açısından herhangi bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.