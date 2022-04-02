Paletli ekskavatör: etkili hafriyat makinesi

Paletli ekskavatörler çok etkili hafriyat makineleridir. Bu iş makineleri sulama, ağaç kesme ve tarım işlerine dahil olmak üzere farklı inşaat ve yol inşaat işlerinde kullanılır.

Paletli ekskavatörler çok etkili hafriyat makineleridir. Bu iş makineleri sulama, ağaç kesme ve tarım işlerine dahil olmak üzere farklı inşaat ve yol inşaat işlerinde kullanılır. https://machineryline.com.tr/-/paletli-ekskavatorler--c167 linkine tıklayıp görebileceğiniz bu makineler yanı sıra can kurtarma aracı olarak ta kullanılabilir. Yüksek seviyede gün ve kapasiteye sahip olan paletli ekskavatörler aynı zamanda basit tasarımı sayesinde bakım açısından fazla sorun yaşatmaz.

Paletli ekskavatörlerin tasarımı ve kullanım amaçları

Paletli ekskavatörlerin kullanım amaçları:

● çukur kazma işleri

● boru hat hendeklerininn kazma işleri

● malzeme ocağı kazma işleri

● dökülürü malzemelerin damperli kamyonlara yüklenmesi

● yol inşaatı sırasında yolların yanında hendeklerin yapımı

● eski binaların yıkma işleri

● akarsuların siltten temizlenmesi



Paletli ekskavatörler aşağıda yazılı parçalardan oluşur:

● paletli şasi

● taşıyıcı platform

● motor

● hidrolik sistem

● operatör kabini

● bom

● kepçe

Ekskavatörler paletlerin yardımıyla hareket eder. 2, 4 ve 8 paletli ekskavatör modelleri mevcuttur. Paletler destek ve tahrik tekerlekleri üzerinde monte edilir. Palet ise farklı uzunluk ve genilikte uygulanan parçalardan oluşur. Makinenin ne kadar çok paleti varsa arazide hareket etme kabiliyeti o kadar yüksektir.

Makinenin hareketli kısmı hidrolik motor ve dişli tahrik sistemi yardımıyla gerçekleşir. Hareketli platform ve bom özel amaçlı hidrolik mekanizma yardımıyla hareket eder. Bu iş makinelerinin güncel versiyonlarında platform operatör kabini, bom ve kepçe ile dönebilir. Böyle konstrüksiyon sayesinde böyle modellerin perfroması daha yüksektir.

Paletli ekskavatörlerde iki tip motor kullanılır: dizel ve elektrikli motorlar. Genelde motor hareketli platform içinde bulunur. Operatöre konforlu çalışma şartlarını sağlamak üzere operatör kabinleri ayaklar için iyi hacim sağlayan anatomik koltuklarla donatılır. Kabinin duvarları dayanıklı cam kullandığı için yüksek seviyede görünürlüğü sağlar ve böylece kolay bir şekilde makinenin kumandasını sağlar. Paletli ekskavatörün bom uzunluğu ekskavatörün boyutları, gücü ve kullanım amacına bağlıdır.

Paletli ekskavatörlerin sınıflandırılması ve seçilmesi

Paletli ekskavatörler aşağıda yazılı olan çeşitli faktörlere göre çeşitli sınıflara bölünür:

1. Kepçe sayısına göre: tek ve çok kepçeli modeller vardır. Daha evrensel olan ilk modeller malzeme yükleme ve hafriyat işlerinde kullanılır. Çok kepçeli modeller ise daha özel amaçlı olduğu için genelde hendek ve çukur kazma işlerinde kullanılır.

2. Motor tipine göre elektirkli ve dizel motorlu modeller mevcuttur.

3. Kepçe şekline göre: düz bıçaklı ve inşaat kepçeli modeller mevcuttur. İlk modeller malzeme işlerken kepçe döneblir. İnşaat kepçesi ise daha çok malzeme taşıyabilir.

4. Şasi tipine göre. Bazı modellerde uzatılmış ve genişletilmiş şasi kullanılır. Böyle modeller genelde zor arazi şartlarda kullanılır.

Paletli ekskavatör satın alırken bu iş makinesinin aşağıda yazılı özellikleri dikkate almak lazım:

● boyutlar

● yük kapasitesi

● kepçe hacmi

● çalışma kabiliyeti

● kazma derinliği ve yarıçapı

● boşaltma yüksekliği

Ayrıca paletli ekskavatör satın alırken bu iş makinelerin ekstra ataşmanları ile donatılabileğini unutulmamaldır. Bu iş makinelerde hidrolik çekiç, kazıcı ünitesi ve hidrolik makas gibi ataşmanlar kullanılabilir.

