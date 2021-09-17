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Pamukkale Üniversitesi 57 kişi alacak

Pamukkale Üniversitesi 57 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Pamukkale Üniversitesi 57 kişi alacak
17 Eylül 2021 Cuma 10:32

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Pamukkale Üniversitesi birimlerine Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

 

İlan için son başvuru tarihi 1 Ekim 2021 olarak açıklanmıştır.


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