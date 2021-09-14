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Pamukkale Üniversitesi sağlık personeli alacak

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü sözleşeli çalıştırmak üzere 24 sağlık personeli alımı yapacağını duyurdu

Pamukkale Üniversitesi sağlık personeli alacak
14 Eylül 2021 Salı 11:04

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Pamukkale Üniversitesi'nde  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı unvanı hariç) sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İlan için başvurular 14 Eylül ile 28 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır.

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Etiketler; #hemşire alımı #pamukkale üniversitesi #sağlık elemanı alımı
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