Pandemi, Çeşme'de konut fiyatlarını daha da arttırdı

Pandeminin etkisi ile evlerde geçirilen sürenin uzaması ve uzaktan çalışmanın yaygınlaşması ile daha büyük, balkonlu, bahçeli evlere ve yazlık bölgelere talep arttı. Yazlık bölgeler içinde en fazla değer artışı ise Datça, Bodrum ve Kaş’ta gerçekleşti. Datça’da konut fiyatları son 1 yılda %68, Kaş ve Bodrum’da ise %60 artış gösterdi. Çeşme’de ise ortalama konut fiyatı 2 milyon TL’yi geçti

Yazlık bölgelere olan talep artışı arsa fiyatlarını da artırdı. Yeni nesil gayrimenkul değerleme ve lokasyon analizi platformu Endeksa.com’un verilerine göre, yazlık bölgelerdeki yıllık değer artışı %68’leri buldu. Yazlık bölgeler içinde en fazla değer artışı sırasıyla Datça, Bodrum ve Kaş’ta gerçekleşti. Datça, doğal güzelliklerinin yanı sıra yakınındaki bölgelere göre konut fiyatlarının daha düşük olduğu bir bölgeyken, son bir yıldaki değer artışı ile bölgedeki ortalama değerlere yaklaştı. Bodrum ve Kaş ise hem yerli hem yabancı turistlerin her zaman gözde tatil bölgelerinden ve yoğun talep sebebiyle konut fiyatları artıyor.

Datça’da konut fiyatları son 1 yılda %68 artış gösterirken, ortalama konut metrekare satış fiyatı 8.147 TL, ortalama konut fiyatı 830.994 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 30 yıl oldu. Kaş ve Bodrum’da ise konut fiyatları son 1 yılda %60 artış gösterdi. Bodrum’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 11.554 TL, ortalama konut fiyatı 1.617.560 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 32 yıl. Kaş’ta ise ortalama konut metrekare satış fiyatı 10.230 TL, ortalama konut fiyatı 1.585.650 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 43 yıl.

Çeşme’de konut fiyatları 2 milyon TL’yi geçti

Yazlık bölgeler içerisinde metrekare satış fiyatı en yüksek olan bölgeler ise Çeşme, Bodrum ve Kaş. Çeşme’de konut fiyatları, İstanbul-İzmir otoyolunun tamamlanması ile artış göstermişti. Pandemi ile birlikte ortalama konut fiyatı 2 milyon TL’yi geçti. Çeşme’de konut fiyatları son 1 yılda %55 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 13.175 TL, ortalama konut fiyatı 2.121.175 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 45 yıl oldu.

En düşük geri dönüş süresi olan bölgeler Marmaris, Alanya ve Kuşadası

Endeksa verilerine göre, satış fiyatlarının artması, fakat kiraların o kadar fazla artış göstermemesi sebebiyle geri dönüş sürelerinin 45 yıla kadar uzadığı yazlık bölgeler içerisinde en düşük geri dönüş süresi olan bölgeler 26 yıl ile Marmaris, Alanya ve Kuşadası. Marmaris’te konut fiyatları son 1 yılda %39 artış gösterirken, ortalama konut metrekare satış fiyatı 7.107 TL, ortalama konut fiyatı 994.980 TL oldu. Alanya’da ise konut fiyatları son 1 yılda %49 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 5.033 TL, ortalama konut fiyatı 603.960 TL. Kuşadası’nda ise konut fiyatları son 1 yılda %56 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 4.639 TL, ortalama konut fiyatı 700.489 TL oldu.