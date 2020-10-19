Pandemi hastanesinin ilk bebeği minik Miraç

Sancaktepe Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde 5 Ekim'den itibaren koronavirüs testi pozitif çıkan gebeler ve çocukların takibi için ayrı bir servis daha hizmete girdi. Tamamı negatif basınçlı hasta odalar sayesinde virüslü hava temizlendiği için, hem hastalar hem de sağlık çalışanları daha güvenli bir ortamda bir arada bulunabiliyor. Hastanenin ilk bebeği 10 Ekim'de 2 bin 500 gram ağırlığında doğan Miraç bebek oldu. Ulusal ailesinin de ilk bebeği olan Miraç, annesi Kübra Ulusal'ın tedavisi devam ettiği için evine gönderildi. 20 yaşındaki genç anne Kübra Ulusal, Kovid nedeniyle henüz göremediği bebeğine kavuşacağı günü iple çekiyor

Kovid-19 salgınıyla mücadele için 45 günde inşa edilen ve 1 Haziran'dan itibaren hizmet vermeye başlayan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde Kovid pozitif gebeler ve çocuklar için hizmet vermek üzere 5 Ekim'den itibaren Kadın Doğum ve Çocuk bölümü hizmete girdi. Hastanenin ilk bebeği ise 10 Ekim'de 2 bin 500 gram dünyaya gelen Miraç Ulusal oldu. Anne Kübra Ulusal (20), 40. gebelik haftasında doğum sancıları şikayeti ile Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Terleme şikayeti de olan genç anneye, Kovid şüphesi bulunduğu anlaşılınca PCR testi yapıldı ve Feriha Öz Pandemi Hastanesi'ne sevk edildi. Test sonucunun pozitif çıktığı ertesi gün sezaryenle doğuma alınan Kübra Ulusal, ilk çocuğunu göremeden hasta odasına alındı. Annenin durumu iyi olsa da minik bebeğin testleri negatif çıktığı için eve, dedesi ve babaannesinin yanına gönderildi. Kübra Ulusal şimdi tedavisinin bitmesini ve bebeğine kavuşacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

Pozitif vakalar burada incelenecek

Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dahiliye Uzmanı Dr. Selcen Uçar, "1 Haziran'dan itibaren pandemi hastanemizde tüm Kovid erişkin hastalara hizmet vermeye başlamıştık. Gerekli altyapı hazırlıklarını tamamladıktan sonra, daha önce Sancaktepe Eğitim Araştırma Hastanesi ana binamızda yönettiğimiz Kovid çocuk ve Kovid gebe hastalarımızı da 5 Ekim'den itibaren buraya kabul etmeye başladık. Hatta 10 Ekim'de ilk bebeğimiz, Miraç bebeğimiz sezaryenle dünyaya geldi. Ardından normal doğumla bir bebeğimiz daha dünyaya geldi. 5 Ekim'den itibaren burada 30 gebe hastamızı takip ettik. Hali hazırda serviste yine 13 gebemiz, 4 lohusamızın tedavileri devam ediyor. Bunun yanında çocuk hastalarımız için 36 yataklı servis ayırmıştık, orada da tedavileri devam eden Kovid pozitif çocuk hastalarımız var. Tabii biz ameliyathane, doğumhanesi, gebelerin takibi, tüm sistemi burada kurduktan sonra, olası durumlarda illa ki ihtiyaç olacaktır, yeni doğan yoğun bakım ünitesini de hizmete soktuk. Şu an Anadolu yakasında daha önce ana binamızda yürüttüğümüz tüm Kovid gebe, çocuk ve yeni doğan hastalarımızın takip ve tedavilerini artık Feriha Öz Acil Durum Pandemi Hastanesi'nde yapıyoruz" dedi.

