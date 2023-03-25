Pandemi yasakları 'sürü' sahibi yaptı

Ankara'da yaşayan emekli Veysel Atacan (72), 3 yıl önce koronavirüs salgını kısıtlamalarında aldığı özel izinle geldiği baba ocağı Rize'nin Pazar ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştirmeye başladı. 5 keçiyle başladığı küçükbaş hayvan sayısını 56'ya çıkaran Atacan, büyük bir çiftlik kurup profesyonel besicilik yapmayı hedefliyor.

25 Mart 2023 Cumartesi 12:44

Pazar ilçesi Ortayol köyünde doğup büyüyen, ardından Ankara’ya göç eden emekli Veysel Atacan, koronavirüs salgınında 65 yaş üstü kişilere yönelik sokağa çıkma kısıtlamasında memleketine yerleşme kararı aldı. Tarım ve besiciliğe yakın ilgi duyan Atacan, salgın sürecinde aldığı özel izinle geldiği köyünde, küçükbaş hayvan yetiştirmeye başladı. 5 keçiyle başladığı küçükbaş hayvanların sayısını 56'ya çıkaran Atacan, büyük bir çiftlik kurup profesyonel olarak besicilik yapmayı hedefliyor. 

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Atacan, “Çocukluğumuz, ineklerle beraber geçti. Çocukluktan kalma bir istek hep vardı; bunu gerçekleştirdik. Salgında 65 yaş üstü yaşlılara sokağa çıkma kısıtlamasına karar verildiğinde hareketsiz kalmamak için kendimi memleketime attım. O gün bugün burada hayvancılıkla uğraşıyorum. Benim için en önemli şey hayvanı doğada görebilmek. Sabah kalktığımda sürünün doğaya yayılmasını, oğlakların annelerinde süt içişini seyretmek bambaşka bir şey. Onlar büyüdükçe daha çok hayvan sahibi olup bu işi daha profesyonelce yapmak istiyoruz” dedi.

'YAŞINA RAĞMEN FAZLASINI YAPIYOR'

Atacan’ın yaşına göre çok dinamik olduğun söyleyen çoban Hasan Önçırak da “Doğup büyüyüp büyük şehre göç eden birinin geriye dönüp hayvancılık yapması bana gayet doğal geliyor. Atacan bey yaşına rağmen çok fazlasını yapıyor. Bizle kıyaslarsanız bizden hızlı hareket ediyor. Çok hevesli; heves olduğunda her şey gerçekleşir” ifadelerini kullandı.

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