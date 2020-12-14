Pandemide konut tercihleri değişti

Okulların uzaktan eğitime geçmesi ve bir çok insanın evlerinden çalışma sistemine yönelmesiyle birlikte evlerde harcanan zamanın arttığını belirten Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, evlerin sunduğu olanakların hiç olmadığı kadar önem kazandığını vurguladı

Tanyer, sıkışık kent yaşamına alternatif olan doğa projelerinin giderek daha çok tercih edildiğini belirterek; bu talebe uygun konseptlerle proje geliştirdiklerini söyledi. İnsanların artık sadece bir konuta değil, çocuklarıyla birlikte huzurlu bir yaşam alanına sahip olmayı istediklerini ve yeni konut projeleri için de çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Münir Tanyer, “Önümüzdeki yılbaşında yeni projemiz olan Urla Bademler köyünün karşısında yer alan Tan Urla'ya başlamak istiyoruz. Bu yaklaşık 20 yıldır planladığımız ve arsasını da satın aldığımız bir projeydi. Yatay mimariye örnek olacak nitelikteki Tan Urla, 200 dönüm arazi üzerinde çok geniş yeşil alana sahip önemli bir modern köy projesi. Projenin toplam alanının %85'i yeşil alan statüsünde. 3+1, 2+1, 1+1 ve dubleks daire çeşitleri olacak. Her evde bahçe bulunacak. Konutlar Ege yaşamından ve Priene Antik kentinden esintiler taşıyan bir mimariye sahip. Projemizi Türkiye'nin en deneyimli isimlerinden olan mimar Nevzat Sayın tasarlıyor. Proje, tasarımıyla Ege'nin köy yaşamını modern mimariyle birleştirecek. Yaklaşık 300 adet konutun bulunacağı Tan Urla'da, seralar, sağlıklı beslenmek isteyenlere özel hobi bahçeleri, köy pazarı gibi organik tarım ve modern yaşamın tüm olanakları iç içe sunulacak. Türkiye ve yurtdışından şu anda bile ilgi görüyor” ifadelerini kullandı.

Konumuyla dikkat çekiyor

Projede geniş sosyal donatılar ve doğal ve sağlıklı yaşama yönelik imkanlar da sunulacağını kaydeden Münir Tanyer, sözlerine şöyle devam etti: “Tan Urla önemli bir lokasyon üzerinde kurulacak. Yarımadaya açılan bir kapı ve ulaşım avantajına sahip bir bölgede yer alıyor. Ege kültürünü yansıtan mimarisi ve otantik köy yaşamının unsurlarını içinde barındıracak. İnsanların artık doğa projelerine olan talepleri de çok arttı. Evlerin yüksek kalite malzemeye ve teknolojik cihazlara sahip olması yeterli değil, sosyal hayatın ön planda olması da bizim için önemli. Bunun yanısıra projelerimiz lokasyon olarak, kent merkezine, sağlık ve eğitim alanlarına da yakın olması nedeniyle tercih ediliyor. İnsanlar artık corona pandemisi nedeniyle evlerinde daha fazla vakit geçiriyor. Projede yerel üreticilerin elleriyle yetiştirdiği doğal ürünlerin bulunduğu bir çarşı ve diğer ticari alanlar da yer alacak. Bölge temiz havası ve iklimiyle sağlıklı yaşam içinde elverişli bir yapıya sahip. Burada kurulacak bir sağlıklı yaşam merkezinden dileyenler kuracağımız otel ve devre mülk sistemiyle yararlanabilecek. Temel çalışmalarına 2021'in ilk aylarında başlayacağız. Konutların teslim tarihini ise 36 ay olarak öngörüyoruz”

Güvenlik ve konfor

TanyerYapı olarak, insanların mutluluğunu, güvenliğini ve konforunu ön planda tutan projeleri yaşama geçirdiklerini söyleyen Münir Tanyer, şöyle devam etti: “Konutları planlarken her detayı düşünerek insanlara sunuyoruz. Konutların inşaasında ve yapı malzemelerinin seçiminde çevre bilinci ve sürdürülebilirliğe önem veriyoruz. Artık insanların konut tercihleri ve beklentileri değişti. Binaları sadece bir barınma alanı değil bir yaşam alanı haline getirmek için çalışıyoruz. Evlerin yüksek kalite malzemeye ve teknolojik cihazlara sahip olması yeterli değil, sosyal hayatın ön planda olması da bizim için önemli. Bunun yanısıra projelerimiz lokasyon olarak, kent merkezine, sağlık ve eğitim alanlarına da yakın olması nedeniyle tercih ediliyor. İnsanlar artık corona pandemisi nedeniyle evlerinde daha fazla vakit geçiriyor. Pandemi nedeniyle insanların evlerdeki beklentileri de değişti. Daha küçük olan mutfaklar artık evde daha çok vakit geçirildiği için büyüme trendine girdi. Aynı şekilde evden home ofis olarak çalışanlar da arttı. Biz de bu beklentilere uygun revizeler yapıyoruz. İnsanlar evlerinden çıkıp kısa bir mesafe içinde toprakla doğayla temas etmek istiyor. Bizim projelerimiz de bu nedenle hem yurtiçinden hem de yurtdışından ilgi görmeyi sürdürüyor”



