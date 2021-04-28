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Pansiyonda polis cinayeti!

Ağrı'da bir polis memuru tartıştığı kadın meslektaşını silahla vururak öldürdü

Pansiyonda polis cinayeti!
28 Nisan 2021 Çarşamba 09:23

Ağrı'daki olay dün saat 22.00 sıralarıda Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir pansiyonda meydana geldi. Alınan bilgiye göre polis memuru M.D. ve kadın meslektaşı E.Ç. bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Bunun üzerine M.D. kadın meslektaşına silahıyla ateş açtı. Kanlar içinde yere yığılan E.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri E.Ç.'nin cansız bedenini otopsi için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırdı. M.D. ise gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ağrı #polis #polis cinayeti #polisi öldürdü
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