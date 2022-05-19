Yaşam alanlarının daha çok tropik iklim bölgeleri olan papağanlar sürüler halinde yaşayan hayvanlardır.

Yaşam alanlarının daha çok tropik iklim bölgeleri olan papağanlar sürüler halinde yaşayan hayvanlardır. Uzun yıllar yaşayabilme özelliğine sahip olan papağanların evde bakımı oldukça sorumluluk istemektedir. İnsanların sabrını zorlayan bir hayvan olan papağanlar çok gürültülü ve temizliği zor olan hayvanlar arasında yer almaktadır. Bir papağan sahibi olmadan önce bakımı hakkında geniş bilgi edinmek hem papağan açısından hem de sizin açınızdan en doğru karar olacaktır. Birçok türde papağan çeşidi olmasına rağmen bakımları hemen hemen aynıdır.

Papağanın sağlam ve uzun ömürlü olması için bazı papağan malzemeleri edinmek gerekmektedir. Bir papağan sahibi olmak demek aynı zamanda onun tüm sorumluluklarını da sahiplenmek demektir. Tam olarak bu yüzden papağanın yeme, içme, barınma gibi tüm sorumlulukları ve ihtiyaçları papağan sahibine aittir.

Papağan Kafesleri

Papağan sahibi olduktan sonra ona sağlıklı ve konforlu bir alan oluşturabilmek için gerekli olan en önemli malzeme papağan kafesidir. Papağan kafesleri farklı birçok özellikte ve boyutta olarak karşımıza çıkmaktadır. Papağan kafesi seçerken dikkat edilmesi gereken ilk konu genişliğidir. Papağanın kanat açıklığına uygun bir kafes seçmek için kanat açıklığının 1,5 katı kadar genişlikte bir kafes seçilmelidir. Papağan boyutlarına uygun olarak tasarlanan papağan kafesleri bazı türler için oldukça büyük boyutta üretilmektedir.

Papağan kafesi alırken dikkat edilmesi gereken bir başka husus da kafes telleri arasındaki mesafedir. Papağanın kafes içindeyken rahat hareket edebileceğini sağlaması açısından ve gezinme, tırmanma gibi hareketlerde tel aralıklarına sıkışıp yaralanmalarını önleyecek şekilde olan bir kafes seçimi yapılmalıdır. Birçok çeşitte ve modelde papağan kafesi bulunmaktadır. Örneğin; çifthane kuş kafesleri çiftleşmesi istenmeyen dişi ve erkek papağanlar için uygun olarak üretilmektedir. Yine salma kuş kafesleri olarak bilinen kuş kafesleri özellikle büyük boy olan papağanlar için ideal kafeslerdir.

Ayaklı papağan kafesleri de papağanları ele alıştırma dönemlerinde kullanmaya uygun olarak üretilmektedir. Juen Pet Market birçok marka ve kategoride papağan kafesini incelemeniz ve satın almanız için sizlere hizmet sunmaktadır.

Papağan Yuvası

Sağlıklı ve konforlu bir alana ihtiyaçları olan papağanlar boyutları ile uyumlu olan kafeslerde rahatlıkla yaşayabilirler. İri bir yapıya sahip olan papağanların en temel ihtiyaçları hareket kabiliyetlerinin kısıtlanmayacağı alanlardır. Kafesin yanı sıra yuvaya da ihtiyacı olan bu kuşlar özellikle yumurtlama dönemlerinde içine girebilecekleri bir papağan yuvası ararlar. Genel olarak ahşap malzemeden üretilen papağan yuvaları başka farklı malzemelerden üretilen çeşitleri de bulunur.

Farklı papağan çeşitleri ve boyutları için özel olarak üretilen yuvalar arasında yer alan ahşap papağan yuvalıkları üstünde bir delik yer almaktadır. Deliğin alt kısmında bulunan tünek sayesinde papağan orada rahatlıkla dinlenebilir. Kafeslere de kolaylıkla asılıp çıkarılabilen bu yuvaların arkasında yumurtaları kontrol edebilmek için kapıları da bulunmaktadır.

Hindistan cevizinden üretilen farklı tasarımların da yer aldığı papağan yuvası çeşitleri birçok seçenek ve uygun fiyatlar ile Juen Pet Markette.