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Paraşüt sevdası sonu oldu!

Bursa'da paraşütle atlayan Muammer Yolcu hava şartları nedeniyle kayboldu. Ekiplerin arama başlattığı Yolcu, 7 saat sonra ölü olarak bulundu

Paraşüt sevdası sonu oldu!
17 Mayıs 2021 Pazartesi 10:14

Olay Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bulunan Gürle Dağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre paraşütle atlayan 37 yaşındaki Muammer Yolcu, olumsuz hava şartları nedeniyle bir süre sonra paraşütün kontrolünü kaybetti ve gözden kayboldu. Olayı gören arkadaşları durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ve ANDA ekipleri evli ve bir çocuk sahibi olan Yolcu'yu aramak için çalışma başlattı.

Aramalarda 500 kişilik ekip ve kurtarma köpeği de yer aldı. Bölgedeki Yenisölöz Mahallesi Muhtarı Halil Bayram, Yolcu'nun telefonunun çaldığını ancak cevap verilmediğini belirtti. Bayram, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Saat 16.00 itibarıyla yamaç paraşütçüsünün hava muhalefeti nedeniyle kaybolduğu bilgisini aldık. Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini konuyla ilgili bilgilendirdik. Biz de görgü tanıklarıyla yaptığımız görüşmelerden aldığımız son bilgilere göre, ekipleri o noktaya yönlendirmeye çalışıyoruz. Şu an itibarıyla 500'den fazla arama kurtarma personeli var. Köpeklerle birlikte yoğun olarak arama çalışması devam ediyor. Kendisini de yakından tanıdığım arkadaşımıza sağ salim kavuşacağımıza inanıyorum. Telefonu çalıyor ama cevap vermiyor. Kendisi sağlıklı mı, değil mi o noktada bir bilgimiz yok. Görgü tanıklarıyla görüştük. Tam yoğun sağanağın olduğu zaman paraşütün havada döndüğünü fark etmişler. Daha sonra Kaynak mevkisinde çoban arkadaşımız o bölgeden geçtiğini görüyor. O noktada arama çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

ÖLÜ BULUNDU

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), NAK, ANDA, AKUT VE İHH gibi gönüllü kurtarma ekiplerinin sürdürdüğü arama-kurtarma çalışmasında evli ve bir çocuk babası Yolcu'nun cansız bedeni, atlayışı gerçekleştirdiği bölgeden 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Yenisölöz Mahallesi’ne yakın bir bölgede bulundu. Muammer Yolcu‘nun cesedi ekipler tarafından ilçe merkezine getirilirken, yakınları ve arkadaşları acı haberle büyük üzüntü yaşadı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #paraşüt #paraşüt ölüm #muammer yolcu ölüm
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