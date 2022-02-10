Park halindeki aracın yanında ceset bulundu!

Balıkesir'in Edremit ilçesi sahiline park edilen hafif ticari aracın yanında Mustafa Acar'ın (67) cesedi bulundu.

Edremit ilçesi, Altınkum Mahallesi, Dalyan mevkisindeki dolmuş durağındaki şoförler, sahile park edilen hafif ticari aracın yanında hareketsiz yatan kişiyi görünce, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis cesedin emekli ve evli olduğu belirtilen Mustafa Acar'a ait olduğunu tespit etti.

Savcının incelemesinin ardından Mustafa Acar'ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis, şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlattı.