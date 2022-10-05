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Park halindeki kamyonette bir kişi ölü bulundu!

Park halindeki kamyonette bir kişi ölü bulundu!
05 Ekim 2022 Çarşamba 10:29

İstanbul Bayrampaşa'da park halindeki kamyonette erkek cesedi bulundu. Kamyonette bir kaç gün önce öldüğü belirlenen Celal Çelik'in cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.   

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Altıntepsi Mahallesi Kıvanç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 06 ZNE 64 plakalı kamyonetin içinde hareketsiz yatan kişiyi gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişiyi kontrol etti. Kontrolde kamyonetteki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Çalışmalar sırasında hayatını kaybeden kişinin Celal Çelik olduğu tespit edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından Celal Çelik'in cansız bedeni, cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, Celal Celik'in ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #bayrampaşa #ölüm #kamyonet #ceset #ölü bulundu #haber
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