Parkta yürüyüş yapanlar cesetle karşılaştı

Adana'da parkta tabanca ile vurulan bir kişinin cesedi bulundu

Adana'nın Yüreğir İlçesi'nde sabah saatlerinde parkta yürüyüş yapan vatandaşlar, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Vatandaşlar durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olüy yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin başından ve göğsünden tabanca ile vurularak öldürüldüğünü belirledi. 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polisler, cesedin kime ait olduğunu ve olayı çözmek için çalışma başlattı.