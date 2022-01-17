Parmak İzi Okuma Sistemleri

Günümüzde artan parmak izi okuma cihazları firmalar arasında rekabetinde artmasına neden oluyor. Bu da parmak izi okuyucularındaki kalitenin artmasını sağlamaktadır. Günümüzde parmak izi okuyucu sektörüne baktığınız zaman karşınıza birçok firma çıkacaktır. Parmak izi okuma cihazı alacağınız zaman bu firmalardan bir tanesi ile iletişime geçebilirsiniz.

Günümüzde artan parmak izi okuma cihazları firmalar arasında rekabetinde artmasına neden oluyor. Bu da parmak izi okuyucularındaki kalitenin artmasını sağlamaktadır. Günümüzde parmak izi okuyucu sektörüne baktığınız zaman karşınıza birçok firma çıkacaktır. Parmak izi okuma cihazı alacağınız zaman bu firmalardan bir tanesi ile iletişime geçebilirsiniz.

Parmak izi okuma sistemleri artık birçok farklı özelliği bir arada getiriyor. Eskiden parmak izi okuma sistemlerine sadece sınırlı sayıda kullanıcı kaydedilebilirken günümüzde ise binlerce kullanıcı eklenebilmektedir. Bu sayede bir alana giriş için binlerce personel görevlendirilebilmektedir.

Parmak izi okuma sistemleri günümüzde genelde güvenlik için kullanılır. Özellikle bazı bölgelere personel girişini yasaklamak ve sadece yetkilendirilen personellerin girişine izin vermek için kapılar parmak izi okuyucu sistemleri ile korunur. Bu sayede daha önceden sistem parmak izi yüklenen ve geçişine izin verilen personeller bu kapılardan geçebilirler. Ayrıca parmaklarda oluşabilecek parmak izi kaybolmalarına karşın kartlı sistemlerde kullanılıyor. Parmak izi okuyucular güvenlik açısından üst seviye tedbirler alabiliyor. Bir kapıdan parmak izini okutarak geçen personelin tüm kayıtları sisteme aktarılır. Bu sayede yöneticileri hangi personelin saat kaçta nereye giriş çıktığını görüntüleyebiliyorlar.

Sistem tüm verileri günlük, haftalık ve aylık olarak size sunar. Ayrıca verilerin kaybolma ihtimaline karşın tüm veriler sistem tarafından yedeklenmektedir. Bu sayede istediğiniz zaman kaybolan verileri sistemden alabilirsiniz. Parmak izi okuyucu sistemi düşük ve yüksek çözünürlüklerde üretilmektedir. Yüksek çözünürlükteki parmak izi okuyucularının en önemli özelliği veri okumasını hızlı gerçekleştirmesidir. Ayrıca lcd ekranlar tek renkli ve grafikli olarak ikiye ayrılıyor. Tek renkli ekranlar günümüzde artık çok yaygın kullanılmazken grafikli ekranlar ise daha çok kullanılmaya başlandı. Sizde yüksek güvenlik önlemleri için grafik ekranlı parmak izi okuyucuları tercih edebilirsiniz.

Personel devam kontrol sistemi işletmelerin de giriş ve çıkış güvenliğini sağlayan sorunları yok eden bir sistemdir. Personel devam kontrol sistemi ile makinemizin yanın da olmasak bile uzaktan bu sistemi kontrol ederiz. Bu tabi ki internet üzerinden network ile yapılır. Bu sistemde herhangi bir yanlışlık olması mümkün değildir. Personelin izin aldığı gün bile sistemde belirtilerek, hattın merkezinde ki kişiyi uyarmaktadır. Bilgisayar yada akıllı cep telefonu ile bilgilendirilmek mümkündür.

Personel devam kontrol sistemi içerisinde çalışan yada çalışanların bilgileri gizli tutulmalıdır.Anayasa da geçen 20.madde de belirtilen kişi bilgilerinin korunma ve gizli tutulması hakkına sahip olmasını belirten madde bu konuyu açıklamakta dır.

Personel devam kontrol sistemi kartlar ile sağlanır. Giriş, çıkış, yemek yeme gibi işlemler kart okuması sayesinde gerçekleşir. Parmak izi sistemi ise genellikle girişlerde başkasının yerine kart okutmaları önlemek amacıyla oluşturulan gelişmiş sistemdir.

Personel devam kontrol sistemi muazzam bir algoritmaya sahip olduğundan dolayı ve kaliteli işlemcisi sayesinde bir saniye gibi bir süre de tanımlama yapabilir. Sistemlerin geneli lcd diye tabir edilen ekranlar ile yapılmıştır. Çok geniş bir sistem olmayıp yer kaplamayan, kibar bir tasarım dır. Personel takip cihazı değişik marka, model ve esnek fiyat seçenekleriyle satılmaktadır. Güvenlik ve düzen içerisinde bilgi kontrolü yapan yetkili birimlerce devamlılığı gösteren bu sistem de genel olarak seçilen kartlı geçiş olup, üst düzey olması gereken güvenlik tedbirlerinde ise parmak iziyle geçiş tercih edilmektedir. Personel devam kontrol sistemi kişiye eziyet çektirmeden kontrolü sağlamasında güzel bir sistem olmaktadır.

BEKÇİ TUR SİSTEMİ

Ülkemizde hızlı nüfus artışı beraberinde suç oranının da artmasına neden olmuştur. Bunun için insanlar yaşam alanlarını korumaya ihtiyaçları artmıştır. Buda bekçilere ihtiyacı arttırmıştır.

Bekçilere duyulan ihtiyaçlar bekçiler içinde gelişmelerin olmasına neden olmuştur. Bunların başında bekçi tur sistemi gelişme göstermiştir. Bu sistemin gelişmesinin başında insan karakterlerinin çözümlenememesinden kaynaklanmaktadır. Yaşam alanımızı özellikle geceleri güvenliğimizi gece bekçisinin inisiyatifine bırakamayız. Bu durum bekçi tur sistemi ile önlenmeye çalışılmıştır. Bu sistemler ile işe aldığımız kişilerin görevlerini tam ve eksiksiz bir şekilde yapıp yapmadıklarını kontrol etmek için kullanma ihtiyacı duyarız. Bu sistemin mantığı da aynen gece emanet etiğimiz yerlerin bekçi tarafından bölgenin ne kadar sıklıkla ne kadar zamanda turladığını takip etmek için kullanılır. Bu sistem üç unsurdan meydana gelmektedir. Bunlar kalem nokta ve devriyedir. Bir çok sistem mevcuttur. Proxy okuyucu bekçi kontrol sistemi, tom okuyucu kontrol sistemi gibi sistemler vardır. Ancak günümüzde en yaygın kullanılan teknoloji proxyimity bekçi saati sistemi kullanılmaktadır. Aynı zamanda bekçi kontrol sistemi cihazlarla birlikte yazılımlar ile de takip edilebilmektedir. Bu yazılımların bir çok kolaylıkları vardır. Yazılım ve cihazlar Sql tabanlı oldukları için istediğimiz verileri ve tabloları istediğimiz yazılıma aktarmamız oldukça kolaydır. Ayrıca bekçi tarafından nokta ve devriyenin raporu dışında tur raporlarını belirttiğimiz saatte belirttiğimiz noktayı istediğimiz sürede gezip gezmediğini kontrol edebiliriz. Bekçiye zamanı hatırlat amaçlı zil saati de çalabiliriz. Bekçi tur sistemleri oldukça kullanışlı ve güvenilir sistemlerdir. Amacına hizmet edecek personeller için kullanışlı ve işini kolaylaştırıcı sistemlerdir.