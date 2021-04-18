Patates dağıtımı izdihama neden oldu!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın talimatıyla Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde bir kamyondan dağıtılan patates çuvalları izdihama neden oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından üreticiden temin edilen patates ve soğanlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıya ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşlara 10 kilo kuru soğan ve 20 kilo patates çuvalları şeklinde dağıtılmaya başlanmıştı.

Şanlıurfa’nın Eyyubiye ilçesinde sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, sokak ortasında bir kamyondan yapılan patates dağıtımına halkın yoğun ilgi gösterdiği ve izdiham yaşandığı görüldü.

Eyyubiye Çamlık Düğün Salonu önüne park eden kamyondan yapılan dağıtımında izdiham oluşturan vatandaşların sosyal mesafe ve salgın kurallarının ihlal ettiği görüntülere yansıdı. Bazı vatandaşların izdiham sırasında yere düşen patatesleri toplamaya çalıştığı görüldü.

“BİR KAMYON 3 DAKİKADA BİTTİ”

Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan vatandaşın, “Bir kamyonu 3 dakikada bitirdiler” dediği duyuldu.