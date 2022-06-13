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Patpat devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Adıyaman Çelikhan'da patpat kontrolden çıkınca şarampole devrildi. Kazada patpatta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 3 yaşındaki Sümeyra Sevgi ise hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti

Patpat devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
13 Haziran 2022 Pazartesi 12:53

Kaza, sabah saatlerinde Mahmut Nedim Ökmen Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Sevgi'nin kullandığı patpat kontrolden çıkınca devrilip, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü, patpatta bulunan Semra, Sümeyra, Samet Sevgi ile Abdurrahman, Nigar ve Büşra İlhan yaralandı. İhbarla sağlık ekipleri, 7 yaralıyı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Sümeyra Sevgi, hastanede hayatını kaybetti. Sürücünün kızı olduğu öğrenilen Sümeyra'nın cansız bedeni, Çelikhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adıyaman #çelikhan kaza #patpat kazası #ölüm #trafik kazası
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