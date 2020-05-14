Payları kesmek hizmeti aksatır

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, belediyeye İller Bankası’ndan gönderilen payların yüzde 50 azaldığını vurguladı ve ekledi: Payları kesmek salgınla mücadeleye darbe vurmaktır.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, belediyeye İller Bankası’ndan gönderilen paylarda yüzde 50 azalma olduğunu belirterek “Elimize ulaşan bu düşük gelirle ne salgınla mücadele edilebilir ne de belediye hizmetleri sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilir. Buradan sesleniyorum; belediye gelirlerini kesmek, salgınla mücadeleye darbe vurmaktır” dedi. Başkan Arda, sosyal medya hesabı üzerinden Gaziemirlilere seslenerek merkezi yönetimden gelen paylardaki azalma nedeniyle hizmetlerde aksama yaşanabileceğini dile getirdi. Hükümetin, 3 ay boyunca yerel yönetimlere gönderilecek paylarda herhangi bir kesinti yapılmayacağını açıkladığını ancak bu sözün tutulmadığına dikkat çeken Arda, şunları söyledi:

Mücadele edemeyiz

Sevgili vatandaşlarımız, şeffaf belediyecilik gereği sizlere zaman zaman açıklamalarda bulunuyorum. İçinde bulunduğumuz bu salgın sürecinde kriz belediyeciliğine geçerek çok büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bu çabayı devam ettirmeye de kararlıyız. Ancak gelinen noktada merkezi idareden gelen paylarımızda bir düşüş yaşanmıştır. Üç ay boyunca belediye gelirlerinden herhangi bir kesinti yapılmayacağı açıklanmasına rağmen nisan ayında 3 milyon 669 bin lira olarak gerçekleşen belediye gelirimiz, maalesef mayıs ayında yüzde 50 azaltılarak 1 milyon 824 bin lira olarak gerçekleşmiştir. Gaziemir Belediyesi olarak yarı yarıya azaltılan bu paylarla ayakta kalmamız mümkün değildir. Elimize ulaşan bu düşük gelirle ne salgınla mücadele edilebilir ne de belediye hizmetleri sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilir. Buradan sesleniyorum; belediye gelirlerini kesmek, salgınla mücadeleye darbe vurmaktır.”