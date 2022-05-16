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Pazar tezgahlarındaki etiketlere dikkat! Bunu yapmak yasak!

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, pazar tezgahlarındaki fiyat etiketinde 50, 75 kuruş gibi küsuratın daha küçük boyutta belirtilmesi, 'yarım kilo' ifadesinin yer almasının yasak olduğunu söyledi. Gündüz, tüketicinin şikayet etmesi halinde büyük boyutta yazılan fiyata ürünü satın alabileceğini söyledi

Pazar tezgahlarındaki etiketlere dikkat! Bunu yapmak yasak!
16 Mayıs 2022 Pazartesi 10:54

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, pazar tezgahlarındaki fiyat etiketinde küsuratın daha küçük boyutta yazılmasının yasak olduğunu belirtti. Tüketici ve pazar esnafının bu yasağı bilmediğini anlatan Gündüz, "Pazarlarda yasak olmasına rağmen yazılmaması gereken şekilde etiketle karşılaşıyoruz. Etikette, 4.95 veya 4.50 kuruş yazıyor. Etikete 50 kuruşu, küsuratı 4 liradan daha küçük yazıyorlar. Burada ilk görünen, büyük yazılan rakam ürün fiyatında geçerlidir. Vatandaş 4 liradan satın almıyorsa şikayet edebilir. Pazarcı etikete büyük yazdığı rakama ürünü satmak zorunda. O etiket tüketiciyi yanıltıyor, aldatıyor. Bu konuda yönetmelik var. Etiketlerin şekli ve uygulanması gereken kurallar var. Hepsi eşit büyüklükte yazılacak. Pazarcı ürünü o fiyata vermiyorsa satın alan kişi, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurabilir" diye konuştu.

ETİKETE 'YARIM KİLO' YAZMAK YASAK

Şube Başkanı Gündüz, pazar tezgahlarında yasak olmasına rağmen ürün etiketlerinde 'yarım kilo' ifadesinin de sıkça kullanıldığını dile getirdi. Fiyatı belirten yazının küsuratının küçük olarak belirtilmesi ya da 'yarım kilo' ifadesi kullanılmasının tüketiciyi aldatmaya yönelik davranış olduğuna dikkat çeken Gündüz, "Etikette 'yarım kilosu 2.5 lira' yazılıyor. 'Yarım kilo' ifadesini etikete yazmak yasak. Etiketi çekip hakem heyetine başvurulduğunda yapılan inceleme sonrası satıcıdan tahsil edilecek para, tüketiciye iade edilebilir. CİMER ya da Ticaret İl Müdürlüğü'ne şikayet edilebilir" dedi.

'BÜYÜK YAZIYLA BELİRTİLEN FİYATA ÜRÜN ALINMALI'

Vatandaşa, küsuratı daha küçük yazılan ve 'yarım kilo' ifadesi bulunan etiketi zabıtaya şikayet etmesini tavsiye eden Gündüz, tüketicinin etikette daha büyük yazıyla belirtilen fiyata ürünü alması gerektiğini söyledi. Gündüz, "Tüketici etiketi fotoğraflayıp, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurduğu takdirde yapılan inceleme sonrası küsurat iade edilir. Bu kural, tüketicinin korunmasına yönelik kanunda belirtiliyor. Bu yasa yeni değil. 15'inci yüzyılda, Yıldırım Bayezid  döneminden itibaren devletin fiyatları düzenleme ve kontrol etme hakkı var. Pazara çıktığınızda doğru yazılmış etiket az görülüyor" diye konuştu.


Kaynak: DHA
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