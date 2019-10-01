Pedaller Savur için çevrildi

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın doktor ve iş insanlarından oluşan ekibi, İstanbul'dan Mardin'e 800 kilometre pedal çevirip Mardin Savur'a vardı ve burada Tasarım ve Beceri Atölyesi'ni açtı.

Türkiye'nin dört bir yanında her yıl yüzbinlerce çocuğa eğitim desteği veren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Umuda Pedal Ekibi'nin yarattığı kaynak ile hayata geçirdiği Tasarım ve Beceri Atölyelerine bir yenisini daha ekledi. Mardin Savur Öğrenim Birimi Tasarım ve Beceri Atölyesi törenle açıldı.

Teknoloji ve yaratıcılığın bir araya geldiği Tasarım ve Beceri Atölyesi'nin Açılış Töreni, TEGV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Levend Kılıç, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, Umuda Pedal Ekibi, TEGV çocukları ve gönüllülerinin katılımıyla gerçekleşti.

Açılışta konuşan Levend Kılıç, 'Vakıf olarak yaklaşık 25 yıldır ilkokul çağındaki çocuklara okul dışı zamanlarında etkinlik yapmaları için Türkiye'nin 72 noktasında hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Bağışçılarımızın desteği kadar önemli iki olay var. Birincisi farklı illerden kardeşlerimiz için gelen gönüllüler. Bir de bütün bu işin nesnesi olan ilköğretim çağındaki çocuklarımız var. Bizler, onlar için buradayız' dedi. Doktorlar ve iş insanlarından oluşan Umuda Pedal Ekibi'nin, İstanbul'da toplanarak Savur Öğrenim Birimi için günlerce pedal çevirip bağış topladığının altını çizen Kılıç: 'Umuda Pedal ekibine şükran borçluyum. Bu işler memleket işidir, gönül işidir. Bu yüzden, Mardin Savur Öğrenim Birimi'ne destek veren herkese yönetim kurulu adına teşekkürlerimi sunuyorum' dedi.

3 milyon çocuk

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı da , '72 eğitim noktamızdan biri olan Savur Öğrenim Birimi'ndeyiz. 25 yıl önce Sayın Suna Kıraç, aralarında Sayın Levend Kılıç'ın da yer aldığı bir grup iş insanıyla bu yolculuğa çıkarken, Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin eğitim olduğu bilincindelerdi. Bu bilinçle, TEGV'in öğrenim birimlerini ve etkinlik noktalarını hayata geçirdiler. Bu güne kadar 3 milyon çocuğumuzu TEGV çatısı altında nitelikli eğitimle buluşturduk. Savur Öğrenim Birimi ise yaklaşık 18 senedir faaliyette, bunu sağladıkları için değerli bağışçımız M. Asaf Aras'a ve ailesine sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz' ifadelerine yer verdi.

Nadir oluşumlardan biriyiz

Umuda Pedal Ekibi adına konuşan Doktor Erkan Koyuncu da şunlaürı söyledi: 'Gönüllülüğün aslında ne demek olduğunu, yetişecek nesillere neler verebileceğimizi gösterebilen nadir oluşumlardan birindeyiz. Savur Öğrenim Birimi, geçen yıl ilk ziyaretimizde bizi çok heyecanlandırmıştı ve şuan yine aynı heyecanı yaşıyoruz. Bu açabildiğimiz üçüncü laboratuvar. Dördüncüsünü de kasım ayında İzmir'deki Eşrefpaşa Öğrenim Birimi'nde açıyoruz. Tek yaptığımız aslında 800 km bisiklet sürmekti, tüm bunları sizin güzel kalpleriniz ve gönüllü çalışmalarınız sayesinde başardık, bizler sadece araç oluyoruz. Bizler bunu yaparak, çocukların nitelikli eğitimine katkı sağlıyor, yani sonuçların en güzeline ulaşıyoruz. Bu eğitimin devamlılığını sağlayanlar ise sizlersiniz. Böyle önemli bir oluşumun parçası olmamıza izin verdiği için TEGV ailesine teşekkür ederiz.'

