Pegasus 4 günde deprem bölgesinden 30 binden fazla kişiyi tahliye etti

Pegasus Hava Yolları, 6-7-8-9 Şubat tarihlerinde, deprem bölgelerinden toplam 169 uçuş ile 30 bin 771 vatandaşın tahliyesini gerçekleştirdiklerini açıkladı

Pegasus 4 günde deprem bölgesinden 30 binden fazla kişiyi tahliye etti
10 Şubat 2023 Cuma 11:05

‘Buradayız’ etiketiyle yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Pegasus Hava Yolları olarak, 6-7-8-9 Şubat tarihlerinde, deprem bölgelerinden toplam 169 uçuş ile 30 bin 771 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Daha fazla vatandaşımızı bu bölgelerden tahliye edebilmek adına, önümüzdeki günlerin seferleri için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.”


Kaynak: DHA
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