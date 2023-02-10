Pegasus 4 günde deprem bölgesinden 30 binden fazla kişiyi tahliye etti

Pegasus Hava Yolları, 6-7-8-9 Şubat tarihlerinde, deprem bölgelerinden toplam 169 uçuş ile 30 bin 771 vatandaşın tahliyesini gerçekleştirdiklerini açıkladı

‘Buradayız’ etiketiyle yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Pegasus Hava Yolları olarak, 6-7-8-9 Şubat tarihlerinde, deprem bölgelerinden toplam 169 uçuş ile 30 bin 771 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Daha fazla vatandaşımızı bu bölgelerden tahliye edebilmek adına, önümüzdeki günlerin seferleri için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.”